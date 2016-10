Kinderbuchautorin Kirsten Boie im Palais Walderdorff

TRIER. Die Stadtbibliothek im Palais Walderdorff hat am 24. Oktober, dem Tag der Bibliotheken, einen ganz besonderen Gast: die bekannte Kinderbuchautorin Kirsten Boie. Um 15 Uhr liest sie aus einem ihrer Bücher.

Die mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnete Schriftstellerin hat bereits rund 100 Bücher vom Bilderbuch bis zum Jugendroman geschrieben. Zwei Dinge sind ihr dabei besonders wichtig: Zum einen, dass Literatur für Kinder immer auch Literatur sein sollte; zum anderen, dass darüber nicht vergessen wird, dass sie eben Literatur für Kinder ist. Egal, ob Juli, Linnea, Lena, King-Kong, der kleine Ritter Trenk, Seeräubermoses oder Möwenweg-Bewohner, ihre Protagonisten sind stets lebensnah und liebenswert und auch die Fantasie kommt nicht zu kurz. Mit ihrer Möwenweg-Stiftung engagiert sich Kirsten Boie im afrikanischen Swasiland, wo aufgrund von Aids viele Kinder zu Waisen werden.

In der Stadtbibliothek Palais Walderdorff liest sie um 15 Uhr aus ihrem Buch ‟Thabo – Detektiv & Gentleman: Der Nashorn-Fall“. Darin geht es um den Jungen Thabo, der Privatdetektiv werden will. Nicht irgendeiner, sondern einer wie aus dem Film. Allerdings hat es afrikanischen Örtchen Hlatikulu noch nie einen Kriminalfall gegeben. Doch Thabo bekommt seine Chance als im angrenzenden Safaripark ein Nashorn wegen seines kostbaren Horns ermordet. Und ausgerechnet Vusi, Thabos Onkel, gerät in Verdacht…

Die Lesung ist für Kinder ab neun Jahren geeignet. Karten gibt es für drei Euro in der Bibliothek. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Bibliothekstage Rheinland-Pfalz statt. (tr)