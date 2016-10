TRIER. Viele spannende Geschichten für Kinder zwischen acht und 14 Jahren bietet die nächste Kinderführung in der Schatzkammer der Stadtbibliothek Weberbach am Samstag, 5. November, 11 Uhr. Jeder der monatlichen Rundgänge, die im Foyer beginnen, beleuchtet einen anderen Aspekt und orientiert sich an den Interessen der Kinder. Bei der nächsten Führung können die Kinder ein selbstgebasteltes Bommel-Lesezeichen mitnehmen. Eine Teilnahme ist möglich nach vorheriger Anmeldung bei Walburga Hillen-Horsch, Telefon: 0651/718-1427, E-Mail: schatzkammer@trier.de. (tr)

