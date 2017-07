Kindertag im Freilichtmuseum Roscheider Hof

KONZ-ROSCHEID. Das Freilichtmuseum Roscheider Hof bietet für Kinder zahlreiche Projekte an. Einen Teil dieser Projekte können die Besucher in jedem Jahr am Kindertag, der in diesem Jahr am 06. August von 11.00 -17.00 Uhr stattfindet, kennen lernen. Dabei machen die Kinder mit Handgriffen, Techniken und auch Spielen Bekanntschaft, die inzwischen zum Teil in Vergessenheit geraten sind.

Die Kinder stellen ihr eigenes Brot her, indem sie selbst Getreidekörner mahlen, ihren eigenen Teig machen und dann am offenen Feuer ihr Brot backen. “Klickern” gehörte einst zu den beliebtesten Kinderspielen. Wie zu der Zeit, als es noch keine bunten Glasmurmeln gab, können die Kinder aus Ton ihre eigenen Murmeln machen, mit Kreide bunt färben und über dem Feuer härten. Die Kinder dürfen außerdem dem Schmied bei seiner schweißtreibenden Tätigkeit am Schmiedefeuer zuschauen oder erfahren, was man mit Wolle alles anstellen kann.

Kreativ werden können sie auch beim künstlerischen Gestalten von Kreiseln, beim Modellieren mit Ton und beim Frottagieren, einer frühen Kopiertechnik. Beim Kinderschminken wiederum dürfen Sie ihrer Phantasie freien Lauf lassen und in andere Rollen schlüpfen. Wer sportlichen Ehrgeiz zeigen möchte, kann dies beim Stelzenlaufen oder Kegeln und anderen alten Kinderspielen tun. Und zum Entspannen können die Kinder den Geschichten der Märchenerzählerin lauschen.

Um 15 Uhr gibt es außerdem eine kleine Unterhaltungseinlage mit “Connys Showtanzgruppe“. Aus dem Backhaus des Museums kommen frisches Brot und Kuchen und auch sonst ist für Essen und Trinken gesorgt. (tr)



