Kirchenmusik an den Trierer Märtyrertagen

TRIER. Das nördliche Gräberfeld außerhalb der Stadtmauern von Trier, auf dem die Basilika St. Paulin gebaut wurde, ist ein legendenhafter Ort. Römische Knochenfunde, die hier gefunden wurden, stammen von der sogenannten Thebäischen Legion, einer legendenhaften römischen Legion von Christen. Sie sollen in der Antike auf der Märtyrerwiese vor der Basilika hingerichtet worden sein, weil sie sich weigerten, ihrem Glauben abzuschwören. Anfang Oktober finden jedes Jahr in St. Paulin die Trierer Märtyrertage statt, an denen der Trierer Märtyrer und der Angehörigen der Thebäischen Legion in Gottesdiensten gedacht wird.

Zur Ratsherrenmesse am Sonntag, 8. Oktober, erklingen um 18.30 Uhr Werke barocker Komponisten: Auszüge aus der Vertonung des Psalm 110 Confitebor von Antonio Vivaldi, der Kantate Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 80) von Johann Sebastian Bach und der Missa Circumcisionis von Jan Dismas Zelenka. Außerdem das Salve Regina von Felix Mendelssohn Bartholdy. In der musikalischen Einstimmung um 18.15 Uhr erklingt die Sinfonia Nr. 5 in F-Dur (op. 1) des italienischen Barockkomponisten Giuseppe Antonio Brescianello. Es singen Sabine Zimmermann (Sopran), Claudia Glesius (Alt) und Bardo Michaelis (Bariton), begleitet vom Basilikaorchester St. Paulin unter der Leitung von Volker Krebs.

Die Festmesse der Pfarreiengemeinschaft wird am Samstag, 7. Oktober, um 18 Uhr gefeiert. Der Kirchenchor von St. Martin singt unter der Leitung von Achim Müller Werke von Heinrich Schütz, Arthur H. D. Troyte, J. – P. Lécot, Fortunato Santini und Joachim Reidenbach. Die Gottesdienste finden statt in der Basilika St. Paulin in Trier, Balthasar-Neumann-Straße. (tr)



