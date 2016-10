Kirchenmusik zu Allerheiligen in St. Paulin

TRIER. Das feierliche Hochamt an Allerheiligen in der Basilika St. Paulin in Trier wird vom Basilikachor St. Paulin musikalisch gestaltet. Der Chor singt die Missa festiva von Christopher Tambling für Chor und Orgel, das Justorum animae von Joachim Reidenbach (Reidenbach wirkte jahrelang als Regionalkantor an St. Paulin). Die Leitung hat Regionalkantor Volker Krebs, der auch die Orgel spielt. Die Liturgie hält Pfarrer Joachim Waldorf. Der Gottesdienst findet in der Basilika St. Paulin Trier (Balthasar-Neumann-Straße 4) am Dienstag, 1. November, elf Uhr, statt. (tr)

