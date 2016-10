Kirsten Boie – eine Schriftstellerin im Lesergespräch

TRIER. Die Stadtbibliothek im Palais Walderdorff hatte am Tag der Bibliotheken zu zwei Lesungen mit der bekannten Kinderbuchautorin Kirsten Boie eingeladen. Eine Einladung, der rege Folge geleistet wurde.

Insgesamt 200 begeisterte Zuhörer, darunter viele Schüler des Trierer Humboldt-Gymnasiums, erhielten Einblicke in das Leben der Waisenkinder von Swasiland, wo sich Boie mit ihrer Möwenweg-Stiftung engagiert. Derart auf Afrika eingestimmt, war es noch viel spannender den Abenteuern des kleinen Detektivs Thabo zu folgen, der zunächst einen Fall von Nashornwilderei und dann mehrere Kindesentführungen aufklärt.

Im Anschluss beantwortete die Autorin viele Fragen der Kinder. Von größtem Interesse war dabei, wie eine Schriftstellerin denn so arbeitet. Natürlich gab Kirsten Boie dabei die erhofften Einblicke in ihre Tätigkeit. Zahlreiche Kinder hatten eigene Boie-Bücher mitgebracht und standen zum Abschluss geduldig an, um eine persönliche Widmung von Kirsten Boie zu ergattern. (Sabine Millen)