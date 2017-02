Klare Vorgaben für Ehrenamtskarte

TRIER. In unserer Gesellschaft geht kaum noch etwas ohne das Ehrenamt. Dem versucht die Stadt Trier Rechnung zu tragen und honoriert das freiwillige Engagement mit der Ehrenamtskarte. Die bringt Vorteile in den Bädern der Stadt, in den SWT-Parkhäusern, im Museum Simeonstift und im Theater. Doch wie kommt man an diese Karte und wer genau ist berechtigt diese zu erhalten? Diese und weitere Fragen waren der Inhalt einer Anfrage, die Sven Teuber (SPD) an die Verwaltung gestellt hatte. Die Antworten gab es bei der Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend.

Voraussetzung für den Erwerb sei ein Mindestalter von 16 Jahren, antwortete Bürgermeisterin Angelika Birk. Zudem müsse sich der Antragsteller seit mindestens einem Jahr und einem Zeitumfang von wenigstens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden jährlich ehrenamtlich in Trier engagieren, ohne dafür eine finanzielle Entschädigung zu erhalten.

Wer eine solche Karte haben möchte, muss diese erst beantragen. Entsprechende Formulare finde man auf der Homepage der Ehrenamtsagentur, die in der Folge alle Anträge prüfe, so die Bürgermeisterin. Bislang seien 195 Anträge bei der Ehrenamtsagentur eingegangen, davon wurden laut Birk 169 bewilligt und bereits ausgegeben. Da die übrigen Anträge die Vergabekriterien nicht erfüllten, seien sie abgelehnt worden.

Ob das vorhandene Angebot noch ausbaubar sei, wollte Teuber abschließend wissen. ‟Alles was wir anbieten, muss auch refinanziert und deshalb in den Gremien besprochen werden‟, antwortete die Bürgermeisterin und Sozialdezernentin. Sie kündigte an, im Herbst erneut zu dem Thema berichten zu wollen. (rl)

