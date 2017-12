“Klarer Fahrplan für Umgestaltung des Tankstellenareals”

TRIER. Wie geht es nach dem Bürgerentscheid weiter? In der öffentlichen Debatte der vergangenen Wochen wurde mehrfach die Befürchtung geäußert, dass das Grundstück in der Ostallee, auf dem Aral-Tankstelle steht, bei einem Rückbau der Gebäude längere Zeit brachliegen könnte. Den Behauptungen widerspricht Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) in einer Pressemitteilung des Rathauses vom heutigen Donnerstag: “Falls der Pachtvertrag der Tankstelle Ostallee im Ergebnis nicht weiter verlängert wird, gibt es im Rathaus einen klaren Fahrplan, wie eine Aufwertung des Grundstücks rasch umgesetzt werden kann.” Die wichtigsten Grundsätze stehen demnach fest: Das Areal soll entsprechend des gültigen Bebauungsplans zu einer Grünfläche mit einem Geh- und Radweg umgestaltet werden. Erste Visualisierungen des Stadtplanungsamtes vermitteln einen Eindruck, welches Potenzial die bisherige Tankstellenfläche bietet.

Der Tankstellenbetreiber BP-Deutschland ist laut Rathaus ferner “zum sofortigen Rückbau der Gebäude inklusive Parkplatz und Altlasten verpflichtet”. Parallel dazu werden nach Auskunft der Verwaltung im ersten Halbjahr 2018 drei Landschaftsplanungsbüros mit der Ausarbeitung von Gestaltungsideen beauftragt. Anschließend wird eine Jury den für die Umsetzung am besten geeigneten Entwurf auswählen. Direkt danach beginnt die Ausführungsplanung, so dass die Umgestaltung 2019 abgeschlossen werden kann. Auch die Finanzierung für das Projekt stehe bereits, so Ludwig: Zusätzlich zum Rückbau ist die BP vertraglich zur Zahlung von 200.000 Euro an die Stadt Trier verpflichtet. Dieser zweckgebundene Betrag soll für die Neugestaltung des Areals verwendet werden.

Zum Thema − Ein Un-Ding

Die verkehrliche Einbindung des Radwegs sowohl am Balduinsbrunnen als auch am Knotenpunkt Mustorstraße/Gartenfeldstraße müsse dann noch konkret geplant werden. Am kommenden Sonntag entscheiden die Trierer in einem Bürgerentscheid über die Zukunft der Aral-Tankstelle in der Ostallee. (tr)



Drucken