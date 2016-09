Klasse-Frau und starke Typen

REGION. Mit zwei außergewöhnlichen Konzerten verkürzt das Mosel Musikfestival diese Woche. Hilde Kappes kehrt für ihre "One Woman Opera" in ihre Heimatstadt Bernkastel-Kues zurück. In Cochem gibt es Rockmusik auf die Ohren – von "Wildes Holz".

Hildes Kappes One Woman Opera

Hilde Kappes ist, wer sie ist, und was sie ist. In eine Schublade lässt sich die Sängerin von niemandem stecken, und das ist gut so. Stimmgewaltig und sprachwitzig, erfinderisch und einzigartig setzt die Moselanerin bekannte Kategorien außer Kraft, besonders am Donnerstag, 15. September, 20 Uhr, in der Mosellandhalle Bernkastel-Kues. In ihrer One Woman Opera (Ein-Frau-Oper) gurrt, schmettert und improvisiert sie im Rahmen des Mosel Musikfestivals. Kappes’ Partner auf der Bühne sind ein Abflussrohr, Plastikflaschen oder Saiten eines Flügels, aus denen sie erstaunliche Klänge hervorbringt und mit deren Hilfe die Vollblutmusikerin in verschiedene Identitäten schlüpft. "Du sollst Begehren…" – aus dem Dekalog der Liebe – so lautet ihr Gebot, das gleichzeitig Programm ist.

Hilde Kappes, in Bernkastel-Kues geboren, gilt als Ausnahmekünstlerin im Bereich Stimm- und Musikperformance. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, unter anderem den in Deutschland höchst dotierten Kleinkunst-Preis, den Prix Pantheon. Die Wochenzeitung Die Zeit bringt ihre Performance ungefähr so auf den Punkt: "Wer einmal Hilde Kappes vernimmt, der ist erst schockiert, dann berührt und wird dann süchtig und will mehr und immer mehr hören!"

Wildes Holz: Astrein

Eine Konzertgitarre, ein Kontrabass und eine Blockflöte treffen sich auf der Bühne und machen Rockmusik. Wildes Holz nennen sich die drei Musiker, die Holzinstrumente lieben und von Speed King (Deep Purple) bis Pathetique (Beethoven) alles interpretieren, was ihnen unter die Finger kommt. Am Freitag, 16. September, spielen sie auf Einladung des Mosel Musikfestivals um 20 Uhr im Kapuzinerkloster Cochem. In ihrem Programm Astrein bewegen sich Tobias Reisige (Blockflöte), Markus Conrads (Kontrabass) und Anto Karaula (Gitarre) respektlos, aber mit viel Gefühl durch Stile und Epochen und verbinden scheinbar Entferntes zu einem neuen Sound, der alles andere als hölzern klingt. Beethoven rockt, Mozart swingt, Stadionhymnen schallen bombastisch – und dazwischen eigenwillige Eigenkompositionen…

Karten gibt es in den Vorverkaufsstellen bei Ticket Regional und online. Alles über das Moselmusikfestival findet sich auf moselmusikfestval.de. (tr)