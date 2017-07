Klassik-Konzerte im Kloster Machern

REGION. Weltklassepianist Grigory Sokolov verrät selten sein Konzertprogramm. Eine Ausnahme macht er für sein Debüt beim Mosel Musikfestival am Dienstag, 18. Juli um 20 Uhr im exklusiven Ambiente des Barocksaals von Kloster Machern.

Dort spielt der Ausnahmemusiker Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate C-Dur, KV 545 und seine Fantasie und Sonate c-Moll, KV 475/457. Nach der Pause interpretiert der 67-jährige Russe Ludwig van Beethovens Klaviersonate Nummer 27 e-Moll, opus 90 und die Klaviersonate Nummer 32, c-Moll opus 111.

Im Anschluss gibt Sokolov, den Dirigent Daniel Barenboim ‟den besten Pianisten von allen nennt“, für gewöhnlich vier bis sechs Zugaben, auf die seine Fans stets sehnsüchtig warten. Der publikumsscheue Grigory Sokolov, der bereits als Fünfjähriger mit dem Klavierstudium begann, interpretiert populäre Werke originell anders. Sein umfangreiches Repertoire umfasst die komplette Musikgeschichte, vom Mittelalter über die Romantik bis hin ins 20. Jahrhundert. Sokolovs Persönlichkeit und visionäre Kraft, seine Ästhetik und unbedingte Konzentration, seine Spontaneität und absolute technische Kontrolle, sind nur einige wenige Eigenschaften, die ihn zu einer lebenden Legende machen.

Am Mittwoch, 19. Juli, 20 Uhr, testet das Mosel Musikfestival im Barocksaal des Klosters Machern in Bernkastel-Kues erneut den Optimismus, die Zuversicht und die Erwartungen der Festivalbesucher. Bei der Sneak Preview (etwa: geheime Vorschau) geht es um Vertrauen. Denn wer spielt oder singt, erfahren die Besucher erst am Abend des Konzertes. Nach dem großen Erfolg des vergangenen Jahres wird dieses Format fortgesetzt. Einen kleinen Hinweis gibt es dieses Jahr: Der Künstler spielt leidenschaftlich gerne Tennis, Fußball und exzellentes Schach.

Wer sich traut und vertraut, zahlt 20 Euro im Vorverkauf. Wer auf Nummer sicher gehen will, zahlt 40 Euro an der Abendkasse.

Sie setzen neue Maßstäbe für Gitarristen. Wie? Das beweisen die gebürtigen Brasilianer Sérgio und Odair Assad am Samstag, 22. Juli, 20 Uhr, im Priesterseminar Trier auf Einladung des Mosel Musikfestivals. Die beiden beherrschen ihre Instrumente nicht nur mit einer geradezu unheimlichen Virtuosität, sondern sie kreieren ihren eigenen Stil, ihre eigene Musik – neu, einfallsreich und ausdrucksstark. Seit mehr als 20 Jahren lotet Sérgio die Möglichkeiten ihres Repertoires aus. Darin verschmelzen verschiedene Stile, Epochen und Kulturen, Folk mit Jazz, Lateinamerikanische Musik mit Eigenkompositionen. In ihrem klassischen Programm bearbeiten sie Werke des Barocks und adaptieren Arrangements von George Gershwin, Alberto Ginastera und Claude Debussy. Viele Komponisten haben sich bereits von Sérgio und Odair Assad inspirieren lassen und für sie geschrieben, darunter Astor Piazolla und Terry Riley. Im Priesterseminar in Trier spielen die beiden Brüder Werke von Domenico Scarlatti, Jean-Philippe Rameau, Astor Piazolla und anderen.

Karten für das Mosel Musikfestival gibt es bei Ticket Regional.



