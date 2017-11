Klaus Neureuther verlässt JTI

TRIER. Bei der deutschen Tochtergesellschaft von Japan Tobacco International (JTI) steht ein Wechsel in der Geschäftsführung an: Klaus Neureuther (53), der als Geschäftsführer der JT International Germany GmbH die Verantwortung für den Standort Trier und drei weitere europäische JTI-Produktionsstätten in der Schweiz, auf den Kanarischen Inseln und in Andorra getragen hat, verlässt das Unternehmen. Klaus Neureuther, der ab 2008 Personalchef war und 2016 zum Geschäftsführer und Werksleiter in Trier berufen wurde, räumt seinen Platz wegen einer organisatorischen Veränderung innerhalb der Regionsstruktur bei JTI.

Trotz der kurzen Zeit in der Verantwortung, hat er maßgeblich zur strategischen Neuausrichtung, Modernisierung und wettbewerbsfähigen Aufstellung des Produktionsstandortes Trier beigetragen. Unter seiner erfolgreichen Führung wurde der Standort im JTI Konzern zum Hauptlieferanten für Feinschnitt Produkte (loser Tabak für Steckhülsen) im Make-Your-Own Bereich ausgebaut, und JTI wird in drei neue Produktionslinien investieren. Wesentliche Automatisierungsprojekte wurden initiiert und befinden sich in der Umsetzung. Die führende Rolle des Trierer Werks als Exporteur von Tabak Halbfertigfabrikaten wurde gestärkt. In Summe werden unter seiner Führung in 2017 54 Milliarden Fertigprodukte und mehr als 50.000 Tonnen Tabak Halbfertigfabrikate exportiert. Auch in diesem Jahr wurde die JT International Germany GmbH zum Nummer 1 Top Arbeitgeber in Deutschland gekürt und konnte so ihre Position als attraktiver Arbeitgeber festigen und weiter ausbauen.

Klaus Neureuthers Karriere bei JTI begann vor 13 Jahren. 2008 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung als Personalchef mit Zuständigkeiten für das Werk, den deutschen Markt, Forschung und Entwicklung sowie die in Deutschland ansässigen globalen Funktionen mit insgesamt knapp 2000 Mitarbeitern.

Anlässlich des anstehenden Wechsels in der Geschäftsführung von JTI in Deutschland erklärte Bilgehan Anlas, im globalen JTI Vorstand zuständig für alle Werke weltweit: “Unser Werk in Trier ist der größte private Arbeitgeber der Region und ein wichtiger Produktionsstandort für unser international erfolgreiches Unternehmen. Klaus Neureuther hat maßgeblich zur positiven Entwicklung des Standorts Trier beigetragen und sich um den Standort verdient gemacht. Wir danken ihm außerordentlich für sein Engagement und seinen Einsatz. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft.“

Die Geschäftsführung der JT International Germany GmbH bleibt bis zur Ernennung von Neureuthers Nachfolger unverändert mit den beiden Geschäftsführern Georgios Bletsas (General Manager für den deutschen Markt) und Stephan Schröder (Entity CFO) angehören. (tr)



Drucken