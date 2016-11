Klavierkurse zur Liedbegleitung in der Weihnachtszeit

TRIER. Für alle, die ihre Lieben am Weihnachtsfest mit einer musikalischen Darbietung überraschen wollen, bietet die städtische Karl-Berg-Musikschule kurzfristig zwei neue dreiteilige Kurse zur Liedbegleitung am Klavier an. Für den neuartigen Klavierkurs unter der Leitung von Almut Riemenschneider sind keine Vorkenntnisse nötig. Sie geht in einer Gruppe von drei bis vier Personen auf jeden Teilnehmer und seine individuellen Bedürfnisse ein. Am Ende des Kurses ist jeder in der Lage, mindestens ein Weihnachtslied am Klavier zu spielen. Bei den Terminen haben Interessenten die Auswahl zwischen den Montagen 5., 12., und 19. Dezember, 19.30 bis 20.30 Uhr, oder den Donnerstagen, 1., 8., und 15. Dezember, 11.30 bis 12.30 Uhr. Anmeldung für die Kurse über das Büro der Musikschule im Palais Walderdorff, Telefon: 0651/718-1442, E-Mail: musikschule@trier.de. (tr)

