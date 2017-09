Kleidermarkt der Waldorf-Kita

TRIER. Am Samstag, 16. September, findet von zehn bis 13 Uhr der Kleidermarkt der Waldorf Kindertagesstätte Trier im Blockhaus der Waldorfschule statt (Montessoriweg/neben der Sporthalle Wolfsberg). Neben einer reichhaltigen Auswahl an gut erhaltener Kinderkleidung werden außerdem Umstandsmode, Spielsachen und Kinderbücher zum Verkauf angeboten. Abgerundet wird das Angebot durch einen Kaffee-, Kuchen- und Waffelverkauf. Ein Teil des Verkaufserlöses geht an die Waldorfschule und den Kindergarten. (tr)



