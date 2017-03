Kleiderspenden dringend benötigt

TRIER. Für die Bewohner der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende an der Luxemburger Straße (ALux) in Trier-Euren werden dringend Kleiderspenden benötigt. “Unsere Kleiderkammer ist so gut wie leer, die Reserven gehen zur Neige”, so Christoph Jarosch, Leiter der durch den Caritasverband Trier betreuten Einrichtung.

Nach der großartigen Spendenbereitschaft der Bevölkerung in den vergangenen zwei Jahren, haben – nicht nur in der ALux – die Kleiderspenden in den letzten Monaten deutlich nachgelassen. Dies dürfte zum einen am Rückgang der Flüchtlingszahlen und damit der gefühlten Dringlichkeit gelegen haben. Zum anderen ist auch die Sammelhalle für Kleidung in der Niederkircher Straße geschlossen worden, sodass hier keine Anlaufstelle mehr für die Bevölkerung besteht.

Das Ehrenamtsteam der Kleiderkammer lädt daher zu einem Spendentag in die ALux ein: Am 18. März zwischen zehn und 15 Uhr werden Kleider, Schuhe, Koffer und Spielzeug (ohne Bücher) entgegen genommen. Zudem stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kleiderkammer sich und ihre Arbeit vor.

Besucher können so nicht nur Spenden abgeben, sondern bei einem Tee oder Kaffee einen Eindruck von Atmosphäre und Alltag in der Einrichtung bekommen. Interessierte melden sich einfach am Pforteneingang der Einrichtung und werden dort abgeholt.

Kontakt bei Fragen: Martha Byrne-Zaunseder, Telefon 0651/9998929-43, byrne-zaunseder.martha@caritas-region-trier.de. (tr)



Drucken