“Kleiner Mann im Mond” – Erste CD von Julia Reidenbach

TRIER. Die Trierer Sängerin und Leiterin des Kinder- und Jugendchors “Chor über Brücken”, Julia Reidenbach, hat ihre erste CD mit dem Titel “Kleiner Mann im Mond” veröffentlicht. Erst kürzlich wurde der Trierer Chor auf Landesebene mit dem Preis “KultDing” für beispielhafte soziokulturelle Projekte ausgezeichnet.

Für ihr erstes Solo-Album hat sie nun Schlaflieder für Kinder eingesungen. Neben eigenen Kompositionen sind auch bekannte Schlaflieder auf der CD enthalten. Musikalisch begleitet wird sie dabei von renommierten Musikern aus der Region (Benedikt Reidenbach – Gitarre, Johannes Still – Flügel und Martin Form – Saxophon/Klarinette). Anknüpfend an ihr soziales Engagement, wird von jeder verkauften CD ein Euro an ein Kinder-und Jugendprojekt in Trier gespendet.

Passend zur CD ist ebenfalls ein Liederheft mit Noten, Texten und Akkorden zum Mitsingen und Mitspielen erschienen.

CD und Liederheft sind online unter fidelio-verlag.de, auf dem Trierer Weihnachtsmarkt und bei allen Musikgeschäften in der Trierer Innenstadt erhältlich. (tr)



