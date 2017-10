“Klimaziele für Trier nicht verbauen”

TRIER. Die Lokale Agenda Trier (LA21) kritisiert den aktuellen Entwurf zum Flächennutzungsplan 2030 (FNP) und hofft auf Änderungen durch den Stadtrat. “Massiver Siedlungsausbau und weiter wachsender motorisierter Individualverkehr, wie dies die Stadt selbst in ihrer Vorlage zum Flächennutzungsplan prognostiziert”, gefährdet nach Auffassung der Lokalen Agenda 21 die Ziele, zu der sich die Stadt Trier im Klimabündnis der Städte verpflichtet habe. Vom vorangestellten Grundsatz “Innenentwicklung vor Außenentwicklung” weiche der FNP-Entwurf viel zu häufig ab. “Das Versprechen, die CO2-Emissionen bis 2030 um 30 Prozent zu mindern, ist mit der vorliegenden Fassung des Flächennutzungsplans nicht erreichbar”, erklärt Dieter Sadowski, Vorsitzender des Vereins. Er hofft auf Änderungen im Stadtrat und erinnert an einen Beschluss des Rats vom Dezember 2016, der festlege, die Themen Klimawandel und Klimafolgen konkret anzupacken.

In der umfangreichen Stellungnahme, den der Arbeitskreis Verkehr und Strukturentwicklung der Lokalen Agenda 21 erarbeitete, wird insbesondere der Umfang der Neuausweisung von Baugebieten kritisch gesehen. Die Lokale Agenda 21 bemängelt die fehlende Kooperation mit den Gemeinden im Umland. “Nach dem Windhundprinzip wird beiderseits auf Wachstum gesetzt, anstatt nach ökologischen und verkehrlichen Kriterien abgestimmt zu planen”, konstatiert der Verein.

Dass Trier weiteren Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, insbesondere Sozialwohnungen hat, sei unbestritten, doch stimmten im FNP-Entwurf weder Maß noch Ziel. Zum Bestand von gut 58.000 Wohnungen für aktuell etwa 110.000 Einwohnern kämen binnen 15 Jahren rund 8.450 Wohnungen neu hinzu, davon mit 40 Prozent unverhältnismäßig viele Wohneinheiten in Ein- oder Zweifamilienhäusern. Diese Siedlungsform gehe in die Fläche, und setze zum Energiesparen ungünstige Rahmenbedingungen. Die wachsende Zahl von Singles werde hingegen zu wenig berücksichtigt.

Die in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde festgelegte Einwohnerzahl von 112.400 bis 2030 könnte planerisch deutlich überschritten werden, gehe man von etwa 1,7 Menschen pro Wohnung aus, selbst wenn großzügige Quoten durch Auszug von Kindern oder Abriss von Wohnraum gegengerechnet würden. “Eine wesentlich höhere Einwohnerzahl hätte aber weitreichende Konsequenzen, angefangen von der Bemessung des Verkehrsnetzes, der Sozial- und Bildungseinrichtungen bis hin zur Wasserversorgung”, so die Lokale Agenda in ihrer jüngsten Kritik.

Fraglich sei ferner, ob 145 Hektar neu ausgewiesene Baugebiete und damit verlorener Freiraum unter diesen Bedingungen Akzeptanz in der Bevölkerung finden könnten. Immerhin seien noch 50,3 Hektar Flächenreserve vorhanden. “Auf einen wesentlichen Teil der Neuausweisungen könnte verzichtet werden, wenn Baulücken genutzt, Leerstände und Fehlnutzungen gründlich erfasst werden”, betont Sadowski und verweist zudem auch auf die Möglichkeit, Mischgebiete auszuweisen.

60 Prozent Binnenverkehr

Neue äußere Baugebiete führten zu längeren Wegen mit hohem KfZ-Anteil. Dies werde laut Gutachten vor allem in Heiligkreuz und am Knotenpunkt Kaiserthermen, bedingt durch den Ausbau von Castelnau und Brubacherhof, deutlich zu spüren sein. Gleiches gelte für die Ortsdurchfahrt Ruwer wegen des Baugebiets Zentenbüsch, dessen äußere Erschließung ungelöst ist.

Der im Mobilitätskonzept 2025 angestrebte Anteil des Umweltverbundes am Gesamtverkehr (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr) von 55 Prozent bleibe im Verhältnis zum Anteil des Straßenverkehrs (MIV) mit 45 Prozent verglichen mit anderen Städten wenig ambitioniert. “Das unter den topographischen und siedlungsräumlichen Gegebenheiten mögliche optimale ÖPNV-Netz, ein funktionales Radwegenetze sowie die funktionale und infrastrukturelle Förderung des Fußverkehrs sind fortzuentwickeln”, erklärt Raimund Scholzen, Leiter der Arbeitsgruppe und Verkehrsexperte der lokalen Agenda. Es sei zu begrüßen, “dass zumindest in den Beiblättern der für die Höhenstadtteile wichtige Petrisbergaufstieg sowie die Moselstege für Rad- und Fußverkehr im FNP zu finden sind”. “Mit der Ausweisung der Regionalbahnhalte auf beiden Moselseiten gibt es aber auch ein deutlich positives Signal für die Regionalbahn als künftiges Rückgrat des städtischen ÖPNV”, so Scholzen.

Etwa 60 Prozent des täglichen Verkehrsaufkommens von insgesamt rund 600.000 Fahrten seien Binnenverkehr. Hinzu komme der Ziel- und Quellverkehr zwischen dem Oberzentrum und der Region mit etwa 30 Prozent. Der Durchgangsverkehr mit weniger als zehn Prozent werde häufig überschätzt, so auch die Wirkung der kostspieligen und zweifelhaften Straßenprojekte B 51/Moselaufstieg und die Wiederaufnahme der Autobahn A 64 durch Ehranger- und Meulenwald. Beide Projekte zerstörten Naturräume und seien schon deshalb unvertretbar.

“Leider spielen, von einer Solaranlage bei Biewer abgesehen, weder der aktive Klimaschutz noch Vorsorgemaßnahmen für dessen Folgen im Flächennutzungsplans eine Rolle. Das Thema fehlt in der Klimaanalyse, auch die Umweltverträglichkeitsprüfung setzt sich damit nur unzureichend auseinander. Das Bundesbaugesetz schreibt aber seit 2009 vor, dass Klimaschutz und Klimafolgen in die Abwägungen einzubeziehen sind”, stellt die Lokale Agenda 21 fest. Statt die schon eingetretenen und bis 2030 zu erwartenden Klimaänderungen in die Planungen einzubeziehen, werde in der Analyse im Wesentlichen das Klima auf dem Stand der Jahrhundertwende beschrieben. Wie gravierend sich die künftig höheren Temperaturen auswirken, habe sich aber im Sommer 2003 mit einer um etwa 150 Menschen erhöhten Sterblichkeit in Trier gezeigt. Vor allem im Kern der Talstadt fehlen Planungen, dem Hitzestau etwa durch mehr Grün und Wasserflächen entgegen zu wirken.

Den Mattheiserwald sieht die Lokale Agenda durch die Neubaugebiete Brubacherhof und Castelnau gefährdet. “Der Abstand zum wertvollsten Naturschutzgebiet der Stadt ist gering, Störungen der natürlichen Entwicklung des FFH Gebietes sind vorprogrammiert”, sagt Frank Huckert, Naturschutzexperte des Arbeitskreises. Den Neubaugebiete fielen wertvolle Biotope zum Opfer, die im Naturhaushalt kaum ausgleichbar seien. Bebauung und Versiegelung verschlechterten die klimatische Situation zusätzlich. Der erhebliche Verlust von der Erholung dienenden Freiräumen sowie der Verlust landwirtschaftlicher Flächen für die lokale Vermarktung würden ferner zu beklagen sein. Dagegen seien “viele gute Konzepte des Landschaftsplans, so zu Biotopverbünden, im Flächennutzungsplan nicht aufgegriffen” worden. (tr)



