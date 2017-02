Knapp 7.000 Betriebe im regionalen Handwerk

TRIER. Die Zahl der Handwerksbetriebe in der Region Trier ist im vergangenen Jahr um 88 gestiegen. Das teilt die Handwerkskammer (HWK) Trier mit. Zum Jahresende waren 6.988 Unternehmen bei der HWK gemeldet. Das sind fast 1,3 Prozent mehr als 2015.

Weiter zugelegt haben insbesondere die zulassungsfreien Berufe und handwerksähnlichen Gewerbe. Deren Betriebsgründer müssen keinen Meisterbrief haben. Bei den zulassungsfreien Berufen gab es ein Plus von 71 Unternehmen: 312 Neuanmeldungen standen 241 Betriebseinstellungen gegenüber. Ein ähnliches Bild weisen die handwerksähnlichen Gewerbe mit 216 Eintragungen gegenüber 157 Abmeldungen auf. Das sind unter dem Strich 59 Anmeldungen mehr.

Zurückgegangen ist hingegen die Zahl der zulassungspflichtigen Handwerke. In diesen Berufen ist zur Betriebsgründung eine Meisterprüfung oder eine vergleichbare Qualifikation erforderlich. Den 257 Betriebseinstellungen stehen lediglich 215 Neueintragungen gegenüber. Dieser Rücklauf um 42 Betriebe spiegelt den Trend der letzten Jahre wider.

Bei den insgesamt 743 Anmeldungen handelte es sich in 665 Fällen (90 Prozent) um erstmalige Existenzgründungen. Die restlichen Eintragungen betrafen Änderungen der Rechtsform, Wiedereintragungen oder die Verlegung des Betriebssitzes in die Region Trier. Nahezu unverändert geblieben ist die Reihenfolge der am häufigsten angemeldeten Berufe. Mit 104 Neugründungen liegt das Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk vorn, gefolgt von 89 Unternehmen des Kosmetikerhandwerks. (tr)

Drucken