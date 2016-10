″König der Alpenkrimis″ liest in Daun

DAUN. ″Schwindelfrei ist nur der Tod″ heißt der neueste Alpenkrimi von Jörg Maurer. Spielt wieder da, wo Maurer geboren wurde und lebt und arbeitet: in Garmisch-Partenkirchen. Längst gilt Maurer als ″König des Alpenkrimis″, der regelmäßig die Bestsellerlisten stürmt, aber auch anspruchsvolle Literaturkritiker wie Denis Scheck begeistert − mit seinem Humor, mit seinen raffinierten Fällen, mit seiner großen Sprachkraft. Erst recht sind die Live-Veranstaltungen mit Jörg Maurer Kult: Krimi-Kabarett vom Heitersten, zwerchfellerschütternd. Zu erleben am Freitag, 14. Oktober, im Forum Daun, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Über 600 Kilometer wird Maurer dann gefahren sein, um Festivalfreunde von nah und fern zu begeistern. Resttickets gibt es über eifel-literatur-festival.de, in mehr als 700 Vorverkaufsstellen von Ticket Regional oder über das Tickettelefon 0651/9790777. (tr)

