Körperlich fit und doch in akuter Lebensgefahr

TRIER. Anfang Februar muss es plötzlich sehr schnell gehen: Günter Schlesier kommt nach einem Zusammenbruch mit dem Notarzt ins Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen und muss sofort notoperiert werden. Ein jahrelang unentdecktes Aneurysma der Bauchaorta ist geplatzt und bringt den 75-Jährigen in akute Lebensgefahr. “Ich sagte noch zu meinem Sohn, dass ich mich kurz hinlegen möchte, weil ich plötzlich starke Schmerzen im unteren Rücken spürte, aber an mehr kann ich mich nicht erinnern”, so der Trierer Rentner aus Mariahof. “Dabei hatte Herr Schlesier noch Glück im Unglück. Der Notarzt war schnell vor Ort, und die Bauchaorta war an einer Stelle geplatzt, bei der die Bauchdecke verhinderte, dass das Blut in den Bauchraum läuft. Ein paar Zentimeter tiefer und er hätte wahrscheinlich nicht einmal mehr lebend das Krankenhaus erreicht“, zeigen sich die Oberärztin der Gefäßchirurgie, Ute Ballof, und Teil des Teams der Notoperation erleichtert.

Günter Schlesier hatte keinerlei Vorerkrankungen, keine Schmerzen in der Brust und an Bewegung mangelt es ihm dank seiner Jack-Russelhündin Luna auch nicht. Für sein Alter fühlt er sich noch immer fit, lediglich Arztbesuche meidet er, soweit es geht. “Eine mögliche familiäre Neigung zu einem Baucharotenaneurysma kann eine der Ursachen für das Platzen der Aorta gewesen sein. Von einer krankhaften Erweiterung der Bauchaorta, dem sogenannten Aneurysma, sind insbesondere Männer ab 50 Jahren betroffen. Dabei begünstigen hoher Blutdruck, Diabetes, Übergewicht, Alkohol- oder Zigarettenkonsum diese lebensbedrohliche Schädigung der Bauchaorta. Studien belegen, dass bei sechs von hundert Männern eine krankhafte Erweiterung der Hauptschlagader vorliegt“, so der Chefarzt der Gefäßmedizin, Christian Sprenger.

In Deutschland sterben jedes Jahr 6.000 bis 10.000 Menschen an dieser tickenden Zeitbombe.

“Wir empfehlen, unbedingt den niedergelassenen Hausarzt auf ein eventuelles Risiko anzusprechen, da die Gefahr auch da ist, selbst wenn man keine Symptome spürt. Nach einer individuellen Risikoanalyse stellt dieser dann bei Bedarf eine Überweisung zum Gefäßspezialisten aus. Stellt der niedergelassene Gefäßspezialist mittels einer gerade einmal zweiminütigen Ultraschalluntersuchung dann eine krankhafte Erweiterung fest, kann dem Patienten, bevor es zu einer Notsituation kommt, mittels einer Operation geholfen werden“, so Oberarzt Petr Rodionov.

Der Leiter des Gefäßzentrums am Klinikum, Chefarzt Christian Sprenger, ergänzt: “Als einzige Hauptfachabteilung für Gefäßchirurgie in Trier haben wir im letzten Jahr etwa 65 Operationen an der Bauchaorta durchgeführt. Neben mir sind auch unsere Oberärzte im Bereich der dafür erforderlichen endovaskulären Chirurgie speziell ausgebildet und verfügen über reichlich Erfahrung in diesem Gebiet. Diese Sicherheit geben wir an unsere Patienten weiter.”

Bei einer solchen Operation werden Prothesen zum Abstützen des Blutgefäßes verwendet. “Neben standardisierten Prothesen setzen wir an Stellen, an denen von der Hauptschlagader weitere Arterien abzweigen, individuell hergestellte Prothesen ein“, erklärt Sprenger. “Genau wie zum Beispiel die Augen- und Haarfarbe sehen die Arterien und Venen bei allen Menschen unterschiedlich aus.“

Bei Günter Schlesier passte zum Glück eine der vorrätigen Standardprothesen, sodass ihm in der knapp einstündigen Notoperation unter Lokalanästhesie geholfen werden konnte. Dabei wurde die Prothese minimalinvasiv über die Leiste mittels eines Trägersystem an die betroffene Stelle gesetzt.

Dennoch sitzt der Schock beim Mariahofer und seinem Sohn noch immer tief. “Ich kann nur von Herzen allen Beteiligten, meinem Sohn, dem Notarzt, allen Schwestern und Pflegern sowie meinen drei Ärzten von ganzem Herzen meinen Dank aussprechen.”

In regelmäßigen Informationsveranstaltungen klären Dr. Sprenger und sein Team über die Risiken und Behandlungsmöglichkeit eines Bauchaortenaneurysmas auf. Die nächste Gelegenheit besteht am 15. Mai um 18 Uhr im Klinikum Mutterhaus Mitte in der Feldstraße 16.

Weitere Infos unter www.mutterhaus.de. (tr)



