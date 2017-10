Komfortlösungen für Elektro-Speicherheizungen

WITTLICH. Mehr als 350 interessierte Bürgerinnen und Bürger folgten am Mittwoch der Einladung des Enerrgieversorgers “innogy” und informierten sich im Eventum Wittlich, wie sie ihre vorhandene Speicherheizung komfortabler und zukunftsfähiger machen können. “Das zeigt uns, wie hoch das Interesse an den neuen Angeboten zur Elektro-Speicherheizung ist“, freut sich Manfred Klasen, Leiter des Privatkundenvertriebs Süd bei innogy, über das rege Kundeninteresse.

Das neue Wärmeprodukt “Strom Natur Komfortheizung (getrennte Messung)“ in Verbindung mit einer modernen Heizungssteuerung bietet ein hohes Maß an Heizkomfort. Freigabezeiten von bis zu rund 19 Stunden am Tag sorgen für eine gleichmäßige Wärmeabgabe Dadurch bleibt die Wohnung über den Tag gleichmäßig warm. Auch vor Temperaturschwankungen bei “spontanen“ Wetteränderungen sind die Kunden so zuverlässig geschützt und können wohlige Wärme genießen.

Darüber hinaus bringt “Strom Natur Komfortheizung“ weitere Vorteile mit sich. Wie der Name schon sagt, kommt bei diesem Produkt 100 % Naturstrom zum Einsatz. Außerdem bietet die neue Heizungssteuerung bedienfreundliche Zeit- und Temperaturprogramme, die über eine App gesteuert werden können. So hat der Kunde die Möglichkeit, den Wärmekomfort an seine persönlichen Ansprüche anzupassen. Das alles zu attraktiven Anschaffungskosten.

Voraussetzung für die Nutzung von “Strom Natur Komfortheizung“ sind eine Elektro-Speicherheizung mit getrennter Messung und bei Eignung der Anlage die Installation einer modernen elektronischen Heizungssteuerung. Geschulte Installateure beraten die Kunden zur Umstellung ihrer Anlage. Viele Kunden nutzten daher die Möglichkeit, sich schon im Vorfeld der Informationsveranstaltung auf einer Fachausstellung mit Vertriebspartnern zum Thema “Elektro-Speicherheizung“ zu informieren.

Wer die Veranstaltung verpasst hat, kann sich Montag, Dienstag und Donnerstag von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr bei innogy vor Ort, Karrstraße 1, 54516 Wittlich, persönlich beraten lassen oder findet weitere Informationen unter diesem Link. (tr)



