Kommen Sie rein, zahlen Sie nix

TRIER. Spielzeitauftakt am Theater Trier: Das Haus ist bei der Premiere von Brittens Oper ″A Midsummer Night’s Dream″ gut gefüllt. Fast ausverkauft. Na also, geht doch, wird manch einer sich denken. Doch der Schein trügt. 157 Freikarten und reduzierte Karten wurden für den Auftakt verteilt. Damit stellten die Nicht-Bezahler fast ein Drittel der Zuschauer. Auch die Politik hat den Knall offensichtlich immer noch nicht gehört. Das Theater braucht in der aktuell schweren Finanzkrise – mindestens 2,6 Millionen Euro Defizit für 2015 und 2016 – jeden Cent. Trotzdem erhält jedes Mitglied des Kulturausschusses weiter zwei Freikarten für die Premieren – für sich selbst und seine Begleitung. Auch die Fraktionsvorsitzenden wurden mit Ehrenkarten eingeladen. Wer letztlich dennoch bezahlte und wer für lau beim Spielzeitauftakt dabei war, darüber verweigert das Rathaus die Auskunft. Diese Informationen fielen unter den Schutz des Persönlichkeitsrechtes, teilt das Presseamt auf reporter-Anfrage kurz mit. Fest steht nur: Etliche Kommunalpolitiker tauschten noch vor der Aufführung ihre Freikarten an der Kasse um und bezahlten – aufgeschreckt durch eine zuvor erfolgte Nachfrage des reporters über einen Kurznachrichtendienst.

Der Kulturdezernent glänzte beim Spielzeitauftakt am Samstag wieder einmal einzig durch Abwesenheit. Wäre Thomas Egger (SPD) bei der Premiere von ″A Midsummer Night’s Dream″ dabei gewesen, auch er hätte die von der Kritik gelobte Inszenierung der Britten-Oper gratis genießen dürfen. Als zuständigem Dezernenten, der derzeit kommissarisch auch den Posten des Verwaltungsdirektors innehat, steht ihm dieses Recht zu, wie allen Mitgliedern des Stadtvorstandes. Dieses Recht hätte auch der Oberbürgermeister. Eine Ehrenkarte gibt es auch für Wolfram Leibe. Doch der Stadtchef zahlt seine Karten für sich selbst und Ehefrau Andrea Sand – wohlwissend, dass er nicht nur in der aktuellen Krise des Theaters als gutes Beispiel vorangehen muss. Übrigens ebenso wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Alt-OB Klaus Jensen, die beim Spielzeitauftakt vor einem Jahr, obwohl mit Freikarten ausgestattet, freiwillig 150 Euro für die Aufführung von ″Mistral″ zahlten.

Debatte in Ulm und Augsburg

Diese Empathie besitzen aber offensichtlich nicht alle Politiker. Manch einem der kommunalen Volksvertreter ist der eigene Geldbeutel deutlich näher als die Moral. Die Mitglieder des Kulturausschusses werden auch weiter nach der Regelung vom 30. Oktober 2012 mit jeweils zwei Freikarten versorgt. Das Argument: Sie müssten kontrollieren, über was sie beraten und entscheiden. Wobei die Fragen unbeantwortet bleiben: Was kontrollieren die Begleiter, die an der Seite der Ausschussmitglieder ebenfalls kostenlos in den Premieren sitzen? Und was kontrollieren die Fraktionsvorsitzenden, die für den Samstagabend ebenfalls eine Einladung mit Freikarte erhielten? Und muss ein Kulturpolitiker zur Kontrolle denn zwangsläufig in Premieren sitzen? Oder geht es bei den Premieren doch mehr um das Sehen-und-Gesehen-Werden? Darauf bleibt das Rathaus bisher alle Antworten schuldig.

Bis zum Oktober 2012 durften alle Stadträte kostenlos in die Theater-Premieren. Oberbürgermeister Jensen änderte diese Praxis, weil hier nach Paragraph 108e des Strafgesetzbuches durchaus der Tatbestand der Bestechung im Raum stand. In Ulm wurde die Debatte über Vergünstigungen für Kommunalpolitiker übrigens schon im vergangenen Jahr geführt. In der schwäbischen Metropole ist es Stadträten seither untersagt, Karten von freien Kulturträgern anzunehmen. Auch in Augsburg wurde über diese Sonderrechte heftig diskutiert. Hier hatten die Grünen den Stein ins Rollen gebracht.

In Trier ist man von einer solchen Diskussion noch weit entfernt. Selbst vor dem Hintergrund des extrem hohen Theater-Defizits sehen Stadträte und Kulturpolitiker offenbar nichts Verwerfliches darin, sich einladen zu lassen. Was sie vom gemeinen Bürger einfordern, nämlich die finanzielle Unterstützung des Theaters, geben die kommunalen Mandatsträger selbst nur ungern. ″Ein beispielgebendes Signal sieht anders aus″, kritisiert ein konservativer Stadtrat gegenüber dem reporter die Einstellung einiger seiner Kollegen. Er bezahlte seine Karte für die Britten-Premiere vorab. FDP, AFD und Piratin haben übrigens keinen Sitz im Kulturausschuss, gehen somit ohnehin leer aus. Alle sind gleich, manche in Trier sogar gleicher.

″Regelung nicht zu halten″

Dass manchmal aber auch ein kleiner Anstoß genügt, um das Gewissen wachzurütteln, zeigte sich am Samstagabend dann doch. Aufgeschreckt durch die reporter-Nachfrage per Kurznachrichtendienst, eilten etliche Kommunalpolitiker zur Theaterkasse und tauschen ihre Freikarten noch vor Aufführungsbeginn um – und bezahlten. Bis zu 80 Euro pro Mann oder Frau flossen so zusätzlich in die Kasse. Darüber, wer nachbezahlte und wer sich die Aufführung trotz des Hinweises kostenlos ansah, schweigt das Rathaus sich auf reporter-Anfrage allerdings hartnäckig aus. Diese Informationen fielen unter den Schutz des Persönlichkeitsrechts, teilt das Presseamt nach Rückfrage im Kulturdezernat mit.

Einer zumindest aber stellt sich: Markus Nöhl, der kulturpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Der Sozialdemokrat räumt gegenüber dem reporter ein, dass die derzeit noch geltende Regelung, ″nicht nur, aber auch wegen des hohen Defizites″, geändert werden müsse. ″Die zusätzliche Karte für alle Mitglieder des Kulturausschusses ist nicht gerechtfertigt″, so Nöhl, der ankündigt, seine Fraktion wolle ″ihre Fühler in die Verwaltung ausstrecken, damit wir hier eine klare politische Regelung bekommen″, weil die aktuelle Praxis eben nicht zu halten sei.

Theater-Intendant Karl Sibelius hatte übrigens schon vor der inzwischen abgelaufenen Spielzeit die zweite kostenlose Karte für Journalisten abgeschafft. Bis dahin genossen auch Presseleute Anspruch auf zwei Freikarten. Sibelius legte fest: Ab sofort kostet die zweite Pressekarte zumindest sieben Euro, und selbst das hatte dem Intendanten viel Kritik von Medienvertretern eingebracht – hier vor allem und ausgerechnet von Presseleuten aus dem reichen Luxemburg. Bei den Ehrenkarten für Politiker sind dem Österreicher aber die Hände gebunden. Denn hier muss er sich an die seit 2012 geltende Regel halten. Somit ist das Theater gezwungen, auch weiter Einladungen an die politischen Honoratioren zu verschicken, ob Sibelius nun will oder nicht. Künftig wird sich allerdings der neue Verwaltungsdirektor mit dieser Frage befassen müssen, der dann vielleicht auch im Gegensatz zum jetzigen Amtsinhaber bei Premieren kontrolliert, wer von den Kulturpolitikern denn alles kontrolliert im Theater. (et)

Extra

Laut Presseamt wurden für die Britten-Oper zur Spielzeiteröffnung 157 Freikarten ausgegeben. Die schlüsseln sich wie folgt auf: 2 Begleitpersonen, 2 Dienstplätze, 28 Ehrenkarten, 26 Freikarten für Eltern des Kinder- und Jugendchors, 2 Künstleragenturen, 86 Mitarbeiter-Dienstkarten, 11 Pressekarten. Auch für kleinere Aufführungen wie der Premiere von ″Cabaret″ im Kasino am Kornmarkt stehen den Kulturpolitikern normalerweise Freikarten zu. Im Gegensatz zum Großen Haus aber ist die Kapazität etwa im Kasino auf 100 Plätze beschränkt. Alleine der Kulturausschuss hat 13 Mitglieder, was 26 Freikarten bedeutet. (et)