TRIER. Der Trierer Bauausschuss befasst sich in seiner Sitzung am Dienstag, 6. März, 17 Uhr, Raum Steipe im Rathaus, erneut mit dem künftigen Flächennutzungsplan.

Außerdem geht es um kommunale Strategien gegen das Bienensterben, um die Festlegung von Prioritäten bei Investitionen in die Schulgebäude und die Schaffung einer Flutmulde am Moselufer in Trier-Nord. (tr)



