Kommunikation mit Zukunft

TRIER. Facebook und Co.: Online zu sein, ist für mehr als 60 Prozent der Deutschen nicht mehr aus der täglichen Mediennutzung wegzudenken. Auch in der Kommunikation von Behörden spielt die Nutzung von Internet und sozialen Medien eine zunehmend stärkere Rolle. Unter dem Titel “Potentiale neuer Medien erkennen” hat das Jobcenter Trier Stadt im Jugendhilfeausschuss der Stadt Trier am Donnerstag sein neues Medien-Konzept vorgestellt.

“Wer Menschen erreichen möchte, schafft das in Zukunft nicht mehr nur über konventionelle Wege”, sagt Marita Wallrich, Geschäftsführerin des Jobcenters, über die Motivation ihrer Behörde, sich neuen Informationskanälen zu öffnen. “Wir möchten den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Dafür müssen wir Medien nutzen, die auch von unseren Kunden genutzt werden.”

Nah am Menschen – die neue Internetseite

Seit vergangenem Sommer hat das Jobcenter seine eigene Internetseite unter der Adresse jobcenter-trier-stadt.de. Dort finden Kunden und Kundinnen aktuelle Informationen zu Veranstaltungen, Informationsterminen und Projekten sowie Neuerungen bei Anträgen oder Gesetzesänderungen. Hintergrundinformationen und Begriffserklärungen zu den Aufgabenfeldern der Arbeitsvermittlung, Leistungsabteilung, Arbeitgeberservice und Migration werden ergänzt von hilfreichen Angeboten und Tipps, beispielsweise zu Fördermöglichkeiten und Stellenangeboten. Im Downloadcenter können Vordrucke für Anträge heruntergeladen werden, und Links führen zu weiteren Angeboten der Träger und Partner.

Für Menschen mit Leseschwäche, Sehschwäche oder mit Behinderung, Deutschlerner, Zugewanderte und ältere Mitbürger stehen die Inhalte der Internetseite auch in Leichter Sprache, mit hoch auflösendem Kontrast und über eine Vorlesefunktion per Audio-Reader zur Verfügung.

Jobcenter bei Facebook

Ergänzend zur Internetseite ist das Jobcenter Trier Stadt auch auf Facebook unterwegs. “Wir verstehen unseren Facebook-Auftritt als Informationsservice mit einem zusätzlichen Mehrwert, den wir unseren Kunden und allen Interessierten bieten möchten”, so Wallrich. Kunden können beispielsweise nützliche und interessante Infos über die Termine, Veranstaltungen oder die Öffnungszeiten erhalten.

Zur individuellen Kundenberatung und Kundenbetreuung sind weiterhin die persönlichen Ansprechpartner während der regulären Öffnungszeiten zuständig.

Extra

Das Jobcenter Trier Stadt finden Interessierte im Internet unter der Adresse jobcenter-trier-stadt.de und auf Facebook unter der Adresse facebook.com. Öffnungszeiten in der Gneisenaustraße 38: Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr oder nach Vereinbarung. Neuantragstellung: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 8 bis 11.30 Uhr. (tr)



