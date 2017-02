Kommunismus, Kunst, Klempnerinnen und Krise

TRIER. Gleich drei Sonderausstellungen bestimmen im Museum Karl Marx-Haus das erste Halbjahr. Klempnerinnen und eher ‟typische“ Frauenberufe im Deutschland der Nachkriegszeit bis in die 1960er Jahre zeigt bis zum 16. März die Fotoausstellung ‟Das weibliche Gesicht der Arbeit“.

Die Kunst der Verhüllung perfektionierten Jeanne Claude und Christo 1995 am Berliner Reichstag. Willy Brandt gehörte zu den Unterstützern des Projekts wie in der Ausstellung ‟Brandt und Christo“ vom 27. März bis 9. Juni zu erfahren sein wird. Die gezeigten Fotos und Dokumente stammen aus der Privatsammlung Klaus-Henning Rosens.

2017 jährt sich die Oktoberrevolution zum 100. Mal. ‟Der Kommunismus in seinem Zeitalter“ lautet der Titel der Sonderausstellung der Bundesstiftung Aufarbeitung Berlin, ab dem 19. Juni im Karl-Marx-Haus zu sehen. Über 200 zeithistorische Fotos und Dokumente lassen Aufstieg und Niedergang kommunistischer Bewegungen im 20. Jahrhundert lebendig werden.

Einführungen und thematische Rundgänge bietet die Museumspädagogik zu allen drei Sonderausstellungen an. Besondere Führungsformate veranschaulichen mit Marx ‟für Anfänger“, ‟am Sonntag“, ‟in der Natur“ das Leben des großen Philosophen und Gesellschaftskritikers. Dazu gehört auch eine Kostümführung mit einer Schauspielerin in der Rolle der Jenny von Westphalen, die unter dem Thema ‟Mein Mann und ich sind jetzt in einem Alter“ steht.

‟Krise“, ‟Wert“ und ‟Mensch“ sind Marx’sche Begriffe, über die Schüler mit ihrer Klasse oder ihrem Oberstufenkurs in einem interaktiven Workshop mehr erfahren und intensiv diskutieren können. ‟Marx denken“ ist der Titel des Philosophischen Schülerseminars – rund um Marx‘ Geburtstag am 5. Mai. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Das Halbjahresprogramm ist mit allen Programmangeboten und Terminen auf der Website des Karl-Marx-Hauses abrufbar. Mögliche Buchungen von Führungen für interessierte Gruppen und Schulklassen bitte bei der Museumspädagogik anmelden. Kontakt: Telefon: 0651/97068-119 bzw. 0651/97068-115; Mail: Margret.Dietzen@fes.de bzw. Jeannine.Huster@fes.de (tr)

