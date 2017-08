Kompetenz contra Gurken im Weinglas

TRIER. Kompliment, das muss man den Olewiger Winzern lassen: Bei der Wahl ihrer Weinköniginnen beweisen sie Geschick und Umsicht. Seit Mittwoch, 2. August, trägt Bärbel I. die königlichen Insignien. Sie folgt damit Ninorta I., die für ihre Regentschaft nicht nur am Krönungsabend viel Lob und Zuspruch erhalten hat.

Vom Krönungsabend auf dem Olewiger Weinfest berichtet Rolf Lorig

Wo die größte Kompetenz von Bärbel I. liegt, stellte sie gleich in ihrer ersten Rede an die Festgäste klar: In flüssigem Mandarin, der Sprache der chinesischen Hochkultur, begrüßte die 23-jährige Sinologie-Studentin alle Anwesenden. Ein Moment, der vermutlich nicht nur den ebenfalls anwesenden Universitätspräsidenten Michael Jäckel mit großem Stolz erfüllt haben wird.

Dass Bärbel Ellwanger ihr Können genau an diesem Punkt ansetzen wird, machte sie in ihrer Ansprache deutlich. Wein bekomme in China eine immer größere Bedeutung, sagte sie. Gerade junge Chinesen seien sehr an diesem Getränk interessiert. Auf der Liste der Abnehmerländer für Moselweine nehme China immerhin bereits den siebten Platz ein. Allerdings gebe es in Sachen Weinkultur dort noch sehr viel zu tun: ‟Viele Chinesen mixen Wein mit Cola oder Eistee.” Sogar von einem besonders schaurigen Geschmackserlebnis wusste Bärbel I. zu berichten. Ein Freund habe ihr erzählt, dass einer seinen Wein mit einer Gurke im Glas ‟genieße‟…

Die junge Wein-Repräsentantin weiß wovon sie spricht. Als sie in der elften Klasse des Friedrich Wilhelm-Gymnasiums war, nahm sie an einem Schüleraustausch teil und weilte fortan ein Jahr lang in China. Dem folgte später ein weiteres Jahr in Taiwan.

Sie freue sich riesig auf das vor ihr liegende Jahr, strahlte die sympathische junge Frau von der Bühne. Besonders hat sie dabei die Anlässe im Blick, die sie mit fremden Kulturen zusammenführen werden.

Kein Wunder, dass Oberbürgermeister Wolfram Leibe mehr als erfreut auf diese positive Grundhaltung reagierte. Zuvor hatte er noch Ninorta I. für das Jahr ihrer Regentschaft gedankt, das sowohl sie wie auch ihn mit vielen spannenden und hochinteressanten Erlebnissen konfrontiert habe. An die Adresse von Bärbel I. gewandt zeigte sich der OB überzeugt davon, dass nicht nur im Karl Marx-Jahr die Sprachkenntnisse der neuen Weinkönigin von besonderer Bedeutung sein werden.

Sein Herzblut hängt am Weinfest

Begonnen aber hatte der Abend mit der Begrüßung der Gäste. Was im Übrigen in Olewig ein Phänomen ist. Normalerweise scheuen die Besucher solche langen Begrüßungen wie der Teufel das Weihwasser und bleiben auf die Dauer lieber zuhause. Nicht aber so in Olewig. Vermutlich liegt es daran, dass man Peter Terges einfach abnimmt, dass sein ganzes Herzblut an diesem Weinfest hängt. Und wenn er dann alljährlich hochmotiviert im dunklen Zwirn auf die Bühne kommt, dann wissen alle Anwesenden, dass sie sich nun auf eine sehr lange Rede mit der namentlichen Benennung und Begrüßung nahezu aller Anwesenden einrichten müssen. Oder um es in den Worten von Protektor Alfons Jochen, Vorstand der Volksbank Trier, auszudrücken: ‟Wir alle haben ein bisschen Angst davor, dass Peter mit seiner Rede erst dann aufhört, wenn es schon dunkel ist.”

An diesem Abend aber hatte der umtriebige Olewiger Winzer ein Einsehen: 32 Minuten hatte Alfons Jochem gestoppt und den Motor des Olewiger Weinfestes auch gebührend gelobt: ‟Das war Deine bisherige Bestzeit!”

Von der ‟Route de Cidre‟ in den Weinort

Jochem selbst hütete sich, Peter Terges auf der Bühne nachzueifern. Der diesjährige Protektor kam mit etwa zehn Minuten aus und gewährte dem Publikum kurze aber aufschlussreiche Einblicke in seine Jugend, die er im Saargau an der ‟Route de Cidre‟ verbrachte. Dass er mit zunehmendem Alter vom Viez zum Wein gekommen sei, sah er nicht als Nachteil an. Gleichzeitig konnte er nicht umhin, dem Olewiger Weinfest auch eine kleine Liebeserklärung zu machen: ‟Seit gefühlten 40 Jahren komme ich alljährlich hierher.” Und mit dieser Tradition wolle er auch nicht in Zukunft brechen, versprach er augenzwinkernd nicht nur unter dem Applaus der Winzer.

Bevor sie ihre Krone abnahm, wandte sich Ninorta I. ein letztes Mal in ihrer Funktion als Trierer Weinkönigin an ihre Trierer Untertanen. Die Psychologen würden sagen, dass der Mensch nichts mehr fürchte, als vor anderen zu sprechen, begann die 27-Jährige und gestand damit ein, dass die Herausforderungen in ihrer Regentschaft an sich selbst oft sehr groß waren. Positiv sei aber gewesen, dass sie dadurch gereift sei und vor allem auch ihre Sprache sich habe weiterentwickeln können.

Gleichwohl sei es ein anstrengendes Jahr gewesen, das neben ihrer Ausbildung zur Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen bei der Agentur für Arbeit sowie den verschiedenen

Repräsentations-Terminen aber auch durch die Heirat im vergangenen Jahr ihr persönlich viel Glück gebracht habe. Ein Jahr der schönen Erlebnisse und Begegnungen sei nun vorbei; ein Jahr, für das sie sehr dankbar sei. Diesen Dank brachte sie gegenüber der Familie, den Olewiger Winzern und allen Freunden gegenüber zum Ausdruck. Der Wein werde sie auch in Zukunft an die vielen schönen Momente sowohl an ihrer alten Heimat Syrien wie auch in ihrer neuen Heimat Trier erinnern, sagte sie, begleitet von einem lang anhaltenden Applaus.

Und dann war es soweit. Ninorta nahm ihre Krone ab und legte sie auf ein Kissen, das die kleine Anne Schmidt, Enkelin des singenden Kellermeisters, bereit hielt. Noch einmal spielte der Musikverein Tarforst unter der bewährten Leitung von Franz-Josef Schmitt auf, noch einmal forderte der Singende Kellermeister sein Publikum zum Mitsingen und-schunkeln auf. Dann kamen 37 (!) Weinmajestäten aus der Region nebst Ehrengästen auf die Bühne, um gemeinsam den gebührenden Rahmen für die Krönung von Bärbel I. durch Ninorta zu bilden. Ein gelungener und eindrucksvoller Auftakt zum 69. Olewiger Weinfest.



