TRIER. Noch bei den Märzwahlen 1933 erlitt die NSDAP in der Stadt Trier wie auch in vielen katholischen Gemeinden des Umlandes empfindliche Schlappen. Trotz allgegenwärtiger Propaganda, Einschüchterung der politischen Gegner und umgehend einsetzendem staatlichen Terror blieb den Nationalsozialisten in zahlreichen Kommunen der Region auch noch nach Hitlers Machtantritt die erwartete Mehrheit der Wählerstimmen verwehrt. Ein völlig anderes Bild zeigte sich demgegenüber in den wenigen evangelischen Enklaven an der Unter- und Mittelmosel: In und um Winningen, Enkirch und Veldenz hatten die braunen Agitatoren bereits mehr als drei Jahre zuvor bei den Kommunalwahlen im November 1929 über vierzig Prozent – in Einzelfällen sogar über 60 Prozent – der abgegebenen Stimmen gewinnen können. Und mehr noch: Die evangelischen Winzerorte wurden vor 1933 nachgerade zu den Einfallstoren der NSDAP beim Ausbau des Parteiapparates in der Moselregion…

Christof Krieger, Leiter des Mittelmosel-Museums in Traben-Trarbach, der sich in seiner Doktorarbeit an der Universität Trier mit der nationalsozialistischen Weinbaupolitik an Mosel, Saar und Ruwer beschäftigte, wird in seinem Vortrag “Konfession und nationalsozialistische Parteiagitation – Die evangelischen Moselorte als regionale Einfallstore der NSDAP in den Endjahren der Weimarer Republik” am Mittwoch, 30. November, 19 Uhr, im Museum am Dom diesem Phänomen nachgehen. Anhand auch einiger neuer Quellenfunde gibt er detaillierten Einblick in Anfänge und Aufstieg des Nationalsozialismus in der Moselregion in den Endjahren der Weimarer Republik. Der Vortrag findet in Zusammenabriet mit dem Verein Trierisch e.V. statt. Der Eintritt kostet zwei Euro. (tr)