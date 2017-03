Konsumkritischer Stadtrundgang in der Fastenzeit

TRIER. Für Freitag, 7. April, 17 Uhr, laden die Aktion Autofasten, der BUND Trier-Saarburg und der Themenschwerpunkt Schöpfung der Katholischen Erwachsenenbildung zu einem etwas anderen Stadtrundgang ein. Es geht darum, unterwegs den eigenen Konsum zu bedenken. An zwei Stationen in der Trierer Innenstadt werden soziale, ökologische und ökonomische Aspekte der Globalisierung beim Reisen und bei der Herstellung von Schuhen besprochen. Insbesondere geht es darum, wie jede und jeder Einzelne durch seine Einkaufsentscheidungen dazu beitragen kann, Klimaschutz und globale Gerechtigkeit zu verbessern. Anmeldungen werden erbeten bis 5. April an Themenschwerpunkt Schöpfung, Telefon 0651/99372720 oder schoepfung@bistum-trier.de. (tr)



Drucken