Kontakte knüpfen leicht gemacht

TRIER. Es ist die lockere Alternative zum klassischen Vorstellungsgespräch, die das Jobcenter Trier Stadt mit dem Job-Speed-Dating am vergangenen Dienstag seinen Kunden und vielen interessierten Arbeitgebern angeboten hat. Eingeladen hatte das Team des Förderprogramms zur Integration Langzeitarbeitsloser des Europäischen Sozialfonds (ESF-LZA). Und das Konzept kommt an: Die Organisatoren freuen sich über eine Rekordbeteiligung.

So voll ist der Sitzungssaal des Jobcenters Trier Stadt selten. Vertreter von acht regionalen Betrieben aus unterschiedlichen Branchen und rund 250 mögliche neue Arbeitnehmer hatten sich dort zur Job-Messe am gestrigen Dienstag zusammengefunden, um sich auf unkomplizierter Art und Weise kennenzulernen. Ob Reinigung oder Gastronomie, Sicherheitsgewerbe oder Produktion, Sozialwesen und Betreuung – die Kunden des ESF-Programms erwartete ein breites Portfolio an Arbeitsangeboten. Zum Teil sind direkt Probearbeiten und Vorstellungsgespräche vereinbart worden, zum anderen wurden die Interessen für Einsatzgebiete und Fähigkeiten abgeklopft.

Während sich die Firmen und Bewerber kennenlernten, informierten die Betriebsakquisiteure über das ESF-Förderprogramm, das noch bis zum 31. Juli 2017 beim Jobcenter Trier Stadt läuft. Dessen Teilnehmer sind seit mindestens zwei Jahren arbeitslos und möchten eine langfristige Perspektive auf dem ersten Arbeitsmarkt finden.

Die Förderung des ESF-Programms ist allerdings ein Gesamtpaket. “Es profitieren nämlich beide Seiten”, erklärt Erwin Britz, Teamleiter Markt und Integration des Jobcenters, den Erfolg dieser ersten ESF-Messe. “Der Arbeitnehmer erhält eine finanzielle Zuwendung von bis zu 75 Prozent des Bruttolohns sowie eine enge, persönliche Betreuung durch unser ESF-Team. Der neue Arbeitnehmer erhält ein individuelles Coaching, das ihn beim Wiedereinstieg ins Berufsleben begleitend zu Seite steht. Unsere Coaches sind Ansprechpartner in alles Lebenslagen.”

Extra

Eine Förderung dauert zwischen 24 Monate (Normalförderung) und 36 Monaten (Intensivförderung). In den ersten sechs Monaten gibt es Zuschüsse von 75 Prozent des Bruttogehalts, inklusive Arbeitgeberanteil. Vor Abschluss eines Arbeitsvertrages ist es möglich, Probearbeiten zu vereinbaren. Die Zuwendungen müssen vor Vertragsabschluss beantragt werden. Bei Fragen rund um eine ESF-Förderung für Ihren Betrieb helfen die Betriebsakquisiteure unter dem Kontakt 0651-2058000 oder E-Mail mit Betreff ESF-Team an: Jobcenter-Trier@Jobcenter-ge.de. (tr)