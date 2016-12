Kontrabass mit Michael Ophelders zurück in Trier

TRIER. Der Kontrabass wurde von Michael Ophelders ganze zehn Jahre in 111 Vorstellungen allein am Theater Trier gespielt. Insgesamt spielte er das Stück 170 Mal auch in Österreich und der Schweiz. Ophelders spielt zur Zeit am Theater Krefeld, seine Familie lebt in Trier. Für das Kasino am Kornmarkt spielt er neben dem Heinz Erhardt Abend nun auch den Kontrabass zum dritten Mal am Sonntag, 11. Dezember.

Ein Kontrabassist: Mitte 40, verbeamtet und aussichtslos verliebt in die Mezzosopranistin Sarah. Er hasst Wagner, unterschlägt aus Rache gerne mal ein paar Noten, findet Dirigenten überflüssig und kämpft mit Bier gegen Feuchtigkeitsverlust und Staatsorchesterfrust. Gerne und ausführlich erklärt er sein Instrument, das immer irgendwo hinten im Orchester Platz nehmen muss, erläutert (grauenvolle) Kontrabass-Soli am Plattenspieler und offenbart so mehr und mehr den eigentlichen Grund seiner Misere – das “schreckliche, unhandliche und uneleganteste Instrument”, mit dem er in einer Hassliebe verbunden ist.

Einlass: 18.30 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Tickets über Ticket Regional und allen bekannten Vorverkaufsstellen. (tr)