Konzerte mit Musikern des Gewandhauses zu Leipzig

REGION. Mitglieder des Gewandhauses zu Leipzig engagieren sich in zwei Konzerten zusammen mit weiteren Musikern zu Gunsten von zwei Projekten der “Kleinen Pyramide e.V.” Das erste Konzert ist am Samstag, 19. November um 19 Uhr in der Piuskirche in Oberemmel. Der Erlös kommt den ärmsten Kinder Ägyptens und dem Vereines “A Mundo e.V.” zugute. Weitere Mitwirkende sind das Posaunenquartett “OPUS 4” mit der Winzerkapelle Oberemmel, an der Orgel spielt Reinhold Neisius.

Am Sonntag, 20.November gastieren die Leipziger Musiker um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Medardus in Mehring. Der Erlös geht dann anteilig an die Kleine Pyramide und wird zudem der Neugestaltung des Messdienerraumes der Pfarrei St. Medardus zugeführt. Neben den Musikern des Gewandhauses zu Leipzig treten das Posaunenquartett “OPUS 4‟ sowie die Sopranistin Eva-Maria Leonardy und der Kirchenchor Cäcilia der Pfarrgemeinde Mehring auf. Auch hier spielt Reinhold Neisius an der Orgel. (tr)