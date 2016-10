Kostenlose Deutschkurse für Frauen und Kinder

TRIER. Der Beirat für Migration und Integration bietet vom 7. November an vier weitere kostenlose Deutschkurse für Frauen mit Migrationshintergrund an: montags von neun bis 10.30 und von 10.30 bis zwölf Uhr im Gesundheitsamt, Paulinstraße, sowie dienstags, mittwochs und donnerstags von neun bis 10.30 und von 10.30 bis zwölf Uhr in der früheren Geschwister-Scholl-Schule, St.-Mergener-Straße 1. Für die Kinderbetreuung ist gesorgt. Anmeldung im Büro des Beirats im Rathaus, E-Mail: migrationsbeirat@trier.de.

Ferner veranstaltet der Beirat von Anfang November bis Ende Juni 2017 wieder kostenlose Deutschförderkurse für Schulkinder mit Migrationshintergrund sowie für Flüchtlingskinder. Das Angebot wird in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband und mit Unterstützung der Nikolaus-Koch-Stiftung realisiert. Im Einzelnen sind folgende Kurse im Raum 25 des Humboldt-Gymnasiums geplant:

♦ Anfängerkurs I (für Teilnehmer ohne Deutschkenntnisse), Montag und Mittwoch, 14.30 bis 16 Uhr.

♦ Anfängerkurs II (für Teilnehmer mit geringen Deutschkenntnissen), Dienstag und Donnerstag, 14.30 bis 16 Uhr.

♦ Mathematik- und Physikvokabular, Montag und Mittwoch, 16 bis 17.30 Uhr.

♦ Konversationskurs: Dienstag und Donnerstag, 16 bis 17.30 Uhr.

Weitere Informationen im Internet unter beirat-fuer-migration.de sowie in der Geschäftsstelle des Beirats, Zimmer 6 im Rathaus. Sie ist geöffnet dienstags und donnerstags, neun bis zwölf Uhr.(tr)