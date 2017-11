TRIER. Die Stadtbibliothek im Palais Walderdorff beteiligt sich erneut am bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 17. November. Er ist eine Initiative der Wochenzeitung Die Zeit, der Stiftung Lesen und der Deutsche-Bahn-Stiftung. Ziel ist, die Begeisterung für das Lesen und Vorlesen bei den Kindern schon früh zu wecken. In der Kinderbuchabteilung beginnt um 16 Uhr in Zusammenarbeit mit der Musikabteilung eine kostenlose Vorlesestunde für Kinder ab vier. In der Geschichte geht es um fünf freche Mäuse, die heimlich ein Konzert besuchen wollen. Danach können die Kinder zusammen basteln und malen. Weitere Infos telefonisch (0651 /718-2424) und im Internet auf stadtbibliothek-walderdorff.de. (tr)



