Kostenloser Park&Ride-Service

TRIER. Während sich der Handel auf den Jahres-Endspurt vorbereitet, sind die City-Initiative Trier (CIT) und ihr Kooperationspartner Stadtwerke Trier dabei, “den Besuchern und Gästen die Anreise in das vorweihnachtliche Trier so angenehm wie möglich zu gestalten”, teilt die CIT mit. Der kostenlose Park&Ride-Service sei “seit vielen Jahren ein wichtiger Baustein für einen stressfreien und bequemen Aufenthalt in der familienfreundlichen Einkaufs-, Kultur- und Erlebnisstadt”.

“Auch in diesem Jahr wird das besondere Dienstleistungsangebot an den drei Adventssamstagen 2., 9. und 16. Dezember, jeweils ab 10.10 Uhr etwa im Zehn-Minuten-Takt in die Trierer City-, und im gleichen Rhythmus zurück an die Ausgangs-Haltestellen, angeboten. Die Shuttle-Busse starten wie gewohnt ab den P&R-Parkplätzen Messepark, Trier-Nord und Hochschule an der B 51”, so die CIT.

Ermöglicht werde der Service durch die freiwillige finanzielle Unterstützung der Trierer Geschäftswelt, “die maßgeblich zum Gelingen der P&R-Aktion beiträgt”. In diesem Jahr haben sich mehr als 90 Unternehmen dafür engagiert. Die beteiligten Betriebe sind auf den Plakaten, in den Fahrplänen und auf der Internetseite der CIT aufgeführt. Ein Aufkleber im Eingangsbereich oder am Schaufenster der Geschäfte macht die P&R-Förderer zusätzlich kenntlich.

Selbstverständlich denke die CIT in der Vorweihnachtszeit auch wieder an den guten Zweck: “Die Spendendosen in den Shuttle-Bussen und im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage laden zur wohltätigen Unterstützung ein. In diesem Jahr geht der Erlös aus der Kampagne an die nestwärme Deutschland, die sich um schwerkranke und behinderte Kinder und deren Familien kümmert“, so Jennifer Schaefer, Geschäftsstellenleiterin der CIT.

Die detaillierten Fahrpläne des P&R-Service, die Unterstützer sowie viele weitere Informationen finden sich unter diesem Link. (tr)



