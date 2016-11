Kostenloses Park + Ride an drei Adventssamstagen

TRIER. An den drei Adventssamstagen im Dezember (03., 10., 17.12.) ermöglicht die City Initiative Trier (CIT) mit dem kostenloser Park & Ride-Service eine stressfreie Erreichbarkeit der historischen Innenstadt.

‟Entspannt ans Ziel“: Dank kostenloser Shuttle-Busse ab den P&R-Parkplätzen Messepark, Trier-Nord am Verteilerkreis und Hochschule an der B51 können die Gäste zentral gelegene Haltestellen in der Innenstadt anfahren und von dort wieder an ihren Ankunfts-Parkplatz zurück gelangen. Möglich wird dieser Service der CIT durch die Unterstützung der Mitgliedsbetriebe, weiterer innerstädtischer Unternehmen sowie der Kooperation mit der SWT Verkehrs-GmbH.

Die Busse fahren jeweils ab 10:10 Uhr von den genannten P&R-Parkplätzen etwa im 10-Minuten-Takt in die Trierer City und im gleichen Rhythmus zurück an die Ausgangs-Haltestellen. Die letzte Rückfahrt ist um 20:10 Uhr. Die Sonderbusse fahren ohne Zwischenhalt direkt in die Innenstadt und wieder zurück.

Wie in jedem Jahr sind in den Bussen, deren Nutzung unentgeltlich ist, sowie im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage, Spendenboxen aufgestellt. Der Erlös aus den gespendeten Beträgen der Park+Ride Nutzer – und natürlich auch aller anderen spendenfreudigen Bürger, Gästen und Besuchern Triers – geht in diesem Jahr an fidibus, Zentrum für Familie, Begegnung, Kultur e. V. Der Verein fidibus e.V. ist ein Ort zum Wohlfühlen für Menschen aller Altersstufen und Nationen, mit und ohne Beeinträchtigungen.

Den detaillierten Fahrplan mit Abfahrtzeiten und Haltestellen findet man unter swt.de. Weitere Informationen finden sich auf city-initiative-trier. (tr)