Kraftvoll und keine eingefahrenen Wege

TRIER. Am Dienstagabend wurde im Lesesaal der Stadtbibliothek bereits zum dritten Mal der Kulturförderpreis der Stadt Trier vergeben. Die Preisträger dieses Jahres waren David Nieswandt aus Bensheim (1. Preis), David Hecken aus Trier (2. Preis) und Benjamin Brettle aus Trier (3. Preis). Der Förderpreis wird alle zwei Jahre ausgelobt und richtet sich an junge Lyrikerinnen und Lyriker.

Von Rolf Lorig

Ganz offensichtlich hat Lyrik bei der jungen Generation noch einen hohen Stellenwert. Nicht anders wäre die große Anteilnahme an der Preisverleihung in der Stadtbibliothek zu erklären. Das sah Bürgermeisterin Angelika Birk ähnlich. Da sie aktuell auch einen Teil der Amtsgeschäfte des Kulturdezernenten zu verantworten hat, war sie an diesem Abend in offizieller Mission anwesend. Sie wusste zu berichten, dass insgesamt 18 junge Menschen ihre Arbeiten eingereicht hatten. Die standen in diesem Jahr unter dem Oberbegriff ‟Nero‟. Ein weites Feld, das die Preisträger aber gekonnt zu nutzen wussten. Lobende Worte kamen an dieser Stelle von Universitätsprofessor Hermann Kleber, der zusammen mit acht weiteren Kunstinteressierten die neunköpfige Jury gebildet hatte. An ihm war es auch, die Laudationes auf die Preisträger zu halten.

Doch zuvor mussten die drei Gedichte erst einmal vorgetragen werden. Das übernahm Barbara Ullmann vom Theater Trier mit dem gebotenen Maß an Professionalität. Es war keine leichte Aufgabe, unterschieden sich die drei Werke doch völlig von einander und verlangten zum Teil von der Vortragenden ein sehr hohes Maß an Konzentration und Vokalakrobatik.

Virtuose Handhabung der Rondeau-Strophen

Das Gedicht von Benjamin Brettle zeichnete sich nach Meinung der Jury durch einen traditionellen Aufbau aus, bei dem die virtuose Handhabung der Rondeau-Strophen die Suche nach dem wahren Nero-Bild widerspiegelte. Neben einer Urkunde für den dritten Platz erhielt der 23-Jährige ein Preisgeld in Höhe von 180 Euro.

‟Ist das überhaupt noch Lyrik?” habe sich die Jury beim Beitrag von David Hecken gefragt, berichtete Hermann Kleber. Denn der Autor hatte weniger auf die Reimform gesetzt sondern seinen Zeilen ‟eine sehr kraftvolle Sprache und Metaphorik mit einem sehr gut nachvollziehbaren Grundantrieb‟ verliehen, attestierte Hermann Kleber im Namen der Jury dem zweiten Preisträger. Lohn der Mühe war für den 28-Jährigen der zweite Platz und ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro.

‟Die Ode von n‟ lautete der Titel des dritten Werkes und machte damit gleich von seinem Titel her deutlich, dass David Nieswandt nichts mit eingefahrenen Wegen im Sinn hat. Hierbei handele es sich um ‟experimentelle Lyrik mit einer akustischen Seite‟ beschrieb Professor Kleber das Gedicht des 22-Jährigen. Man müsse sich dabei sowohl lautlich wie auch optisch auf dessen Inhalte einlassen. Nach der einhelligen Meinung der Jury handele es sich dabei um das ‟innovativste unter den eingereichten Gedichten‟, das durch seinen inhaltlichen und optischen Aufbau ‟Aufstieg und Fall von Kaiser Nero‟ darstelle, ohne ihn auch nur ein einziges Mal von seinem Namen her zu benennen. Und so konnte sich David Nieswandt nicht nur über den ersten Platz sondern auch noch über ein Preisgeld in Höhe von 800 Euro freuen.

Bürgermeisterin Angelika Birk zeigte sich vom Ergebnis des Wettbewerbs überaus angetan. Das große Interesse an der Lyrik und am Wettbewerb mache Mut und lasse hoffnungsvoll den kommenden Veranstaltungen entgegensehen.



