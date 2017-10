Krankenzusatzversicherung – Muss oder Luxus ?

TRIER. Die Frage, ob der Schutz aus der gesetzlichen Krankenversicherung ausreichend ist, stellen sich viele Menschen. “Oft denken Versicherte deshalb über einen privaten Zusatzschutz, wie beispielsweise eine Zahnzusatzversicherung oder eine Zusatzversicherung für ambulante Behandlungen nach“, weiß Versicherungsexpertin Renate Schröder von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen der Krankenkassen bieten zwar einen umfassenden Krankenversicherungsschutz. “Und obwohl die Kassen darüber hinaus auch freiwillige Leistungen haben, wird Vieles nicht übernommen“, erklärt die Expertin. Patienten müssen für bestimmte Hilfsmittel wie Brillen, alternative Heilmethoden oder das Einzelzimmer im Krankenhaus in der Regel selbst bezahlen. Auch beim Zahnersatz greift der Versicherte in der Regel tief in die eigeneTasche.Entsprechende Kosten können laut Renate Schröder von der Verbraucherzentrale durch private Krankenzusatzversicherungen abgedeckt werden. Wichtig ist jedoch, dass nach einer Bedarfsanalyse der Preis-Leistungs-Vergleich erfolgen muss.

In einem eineinhalbstündigen Vortrag informiert die Versicherungsexpertin am Dienstag, 17. Oktober rund um das Thema private Zusatzversicherungen. Beginn ist 17 Uhr in der Trierer Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Fleischstraße 77.

Interessierte können sich unter 0651-48802 (Montag bis Donnerstag 9 bis 17 Uhr und Freitag 9 bis 13 Uhr) oder per E-Mail trier@vz-rlp.de anmelden. (tr)



Drucken