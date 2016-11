Kranzniederlegung zum Volkstrauertag

TRIER. Die öffentliche Gedenkveranstaltung der Stadt Trier zum Volkstrauertag beginnt am Sonntag, 13. November, um neun Uhr am Ehrenmal auf dem Hauptfriedhof in Trier-Nord. Dabei spricht Oberbürgermeister Wolfram Leibe die Totenehrung. Danach folgen eine Gedenkminute für die Opfer der verschiedenen Kriege sowie Kranzniederlegungen. Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet der Musikverein Ruwer-Eitelsbach unter der Leitung von Emil Sirakov. (tr)

