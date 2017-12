Kreativer Advent im Stadtmuseum

TRIER. Auf den Gemälden des Stadtmuseums wimmelt es von süßen Tieren und fantastischen Kreaturen: Im Kreativkurs gehen Kinder ab fünf Jahren an einem Nachmittag am Freitag, 15. Dezember, 15 bis 17 Uhr, auf Entdeckungsreise durch die Ausstellung, anschließend werden in der Museumswerkstatt eigene Zauberwesen gebastelt. Der Eintritt kostet fünf Euro inklusive Material. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0651/718-1452 oder museumspaedagogik@trier.de.



Drucken