Kreuz&Quer: SWT – Study Without Trouble

TRIER. Das Wintersemester 2018/19 an einer alternativ-parallel existierenden Universität Trier beginnt. Die Erschöpfung nach den großen Bologna-Kriegen, indem sich Bachelor/Master gegen Diplom und Magister durchsetzen wollten, weicht einer kritischen Energie: Zwischen Leistungsdruck, Konkurrenzkämpfen der Dozierenden, dem chaotischen WG-Zusammenleben von Studierenden und bunter Individualitätsauslebung findet jenseits des Uni-Alltages im Verborgenen eine gefährliche Entwicklung statt. “SWT (Study Without Trouble) – die Trilogie der Studierendenwerke” (inspiriert von Matt Ruff “GAS – Die Trilogie der Stadtwerke”) – ist ein Theaterstück der studentischen Theatergruppe Kreuz&Quer über die Uni, das Leben, Studis und der Frage, wie es im Bachelor-Master-System um die Produktivität und Kreativität bestellt ist. Premiere ist am 7. Dezember, 19.30 Uhr, Raum Q128, Campus Gestaltung, Irminenfreihof, Trier, Kartenreservierungen: kreuzquer@duil.de. Der Eintritt ist frei.

Emma Kamp ist Doktorandin des Studiengangs “Visionäre Informatik”. In ihrer Masterarbeit entwickelte sie ein intelligentes Verwaltungsprogramm, das dem Universitätsbetrieb lästige Verwaltungsaufgaben abnimmt: technische Effizienz gestaltet Freiräume und ermöglicht einen individuelleren, freieren und kreativeren Workflow. Die Arbeit will sie nicht veröffentlichen, weil sie die praktischen Konsequenzen ihrer theoretischen Überlegungen fürchtet.

Als ihre Mitbewohnerinnen, die zielstrebige Lexa und die universalgelehrte Langzeitstudentin Kett, über die neue und angepriesene Studi-App “SWT – Study Without Trouble” in Streit geraten, wird Emma erstmals hellhörig: Ist SWT ein Plagiat ihrer Master-Arbeit? Warum verhält sich Mäx, eine Kriegsveteranin aus den Bologna-Kriegen so seltsam, wenn es in Gesprächen um die App geht? Und was hat das Ganze damit zu tun, dass es offensichtlich einen Busfahrer gibt, der denkt, er sei ein Hai? Und was hat es mit dem Gerücht auf sich, dass das Erscheinen der App im Zusammenhang mit einer Geheimorganisation an der Universität steht?

Fragen über Fragen, denen Emma auf den Grund gehen will. Dabei gerät sie in eine abenteuerliche Verstrickung von seltsamen Ereignissen, bei der sie ständig mit dem Problem konfrontiert wird: Welchen Preis muss man eigentlich zahlen, wenn man vor der Entscheidung steht, Individualität oder Effizienz an einer Universität als Lebensentwurf an einer Universität zu wählen?

Weitere Aufführungen am 8. und 9. Dezember jeweils um 19.30 Uhr. (tr)



