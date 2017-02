Kreuzung Loebstraße und Rudolf-Diesel-Straße

TRIER. Nach einer kurzen Winterpause werden die Bauarbeiten im zweiten Abschnitt der Loebstraße am Montag, 6. Februar, fortgesetzt. In der jetzt anstehenden Phase erstreckt sich das Baufeld von der Hausnummer 5 bis zur Einmündung der Rudolf-Diesel-Straße. Der zweite Ausbauabschnitt wird nach dann einjähriger Bauzeit voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen.

Nach der morgendlichen Stoßzeit wird am Montag ab etwa 9 Uhr in beiden Richtungen die neue Umleitung über die Dasbach-, Metternich- und Ohmstraße eingerichtet. Die Kreuzung Rudolf-Diesel- und Loebstraße wird gesperrt, so dass die Rudolf-Diesel-Straße nur noch von der Metternichstraße anfahrbar ist und zur Sackgasse wird.

Die im Baufeld liegenden Betriebe mit den Hausnummern Loebstraße 4 bis 6 (Best Car Wash, TÜV Rheinland, Skoda+Volkswagen Zentrum und Autogalerie Heister) sind weiterhin von Trier kommend über die Loebstraße erreichbar. (tr)

Drucken