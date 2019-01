Kripo Trier sucht über “Aktenzeichen XY” Zeugen

TRIER/OSBURG. Ein bislang unbekannter Täter schoss in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 12. August 2017, zwischen 2.30 und 2.45 Uhr auf das durch einen Rollladen geschlossene Fenster eines Wohnhauses in der Bergstraße in Osburg. Der Schütze feuerte aus kurzer Distanz eine Schrotpatrone auf den geschlossenen Rollladen des im Erdgeschoss gelegenen Fensters ab. Die Schrotkugeln durchschlugen sowohl den Rollladen als auch die Fensterscheibe und drangen in die gegenüberliegende Wand ein.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen gezielten Schuss handelte, der dem zur Tatzeit 35-jährigen Bewohner des Anwesens galt. Dieser befand sich zum Tatzeitpunkt schlafend auf der unmittelbar unter dem Fenster stehenden Wohnzimmercouch. Es ist nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass der Geschädigte nicht verletzt oder getötet wurde. Die Staatsanwaltschaft Trier wertet die Tat als versuchten Mord.

Am Mittwoch, 9. Januar 2019, wird die Straftat in der Fernsehsendung “Aktenzeichen XY … ungelöst” ab 20.15 Uhr als Studiofall mit dem Titel “Mordversuch auf dem Sofa” im ZDF ausgestrahlt. Hierzu reisen die zuständigen Sachbearbeiter der Mordkommission und der Dezernent der Staatsanwaltschaft Trier eigens ins Studio nach München. Die Ermittler hoffen, durch die Veröffentlichung wichtige Zeugenhinweise zu erlangen, um die Tat klären zu können. Währen und nach der Sendung sind die unten angegebenen Telefonnummern aufgeschaltet, um Hinweise aus der Bevölkerung entgegen zu nehmen.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen, hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Trier eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und gegebenenfalls Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen und Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen.

Hinweise nehmen die Kriminalinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2480 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Darüber hinaus hat die Kripo ein Vertrauenstelefon für Zeugen eingerichtet, die ihre Identität nicht preisgeben möchten. Das Vertrauenstelefon ist unter der Nr. 0152-28854968 erreichbar. (tr)



Drucken