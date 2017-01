Kulturausschuss – Museum stellt Programm vor

TRIER. In seiner ersten Sitzung 2017 am Dienstag, 7. Februar, 16.30 Uhr, SPD-Fraktionsraum im Rathaus am Augustinerhof, befasst sich der Kulturausschuss unter anderem mit dem Antrag, das im Stadtarchiv aufbewahrte mittelalterliche Ada-Evangeliar in die Liste des UNESCO-Weltdokumentenerbes aufzunehmen. Danach präsentiert das Stadtmuseum Simeonstift einen Überblick zu seinen nächsten Ausstellungsprojekten sowie dem Programm in der kulturellen Bildung. Außerdem entscheidet der Ausschuss über die Vergabe von Zuschüssen aus dem städtischen Kulturhaushalt. (tr)

Drucken