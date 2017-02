Kulturdezernent wird gewählt

TRIER. Der Stadtrat kommt im März zu zwei Sitzungen im Großen Rathaussaal zusammen. Am Mittwoch, 8. März, 17 Uhr, stehen mit der Wahl eines hauptamtlichen Beigeordneten für den Geschäftsbereich Kultur, Tourismus, Recht, Sicherheit und Ordnung (Kulturdezernent) und der Grundsatzentscheidung, ob im Flächennutzungsplan Bauflächen am Brubacher Hof oder Langenberg ausgewiesen werden, zwei schwergewichtige Themen auf der Tagesordnung.

Davor beschäftigt sich das Gremium mit Anfragen, die sich unter anderem mit den Auswirkungen der Unterhaltsvorschuss-Reform (CDU) und eines Bundeswehrgelöbnisses in Trier (Linke) beschäftigen. Die Anträge befassen sich unter anderem mit der Tankstelle in der Ostallee (UBT) und der Veröffentlichung der Trierer Luftmesswerte (Grüne). Zu Beginn ist eine Einwohnerfragestunde geplant. Bei der Sitzung am 13. März, 17 Uhr, beschäftigt sich der Rat unter anderem mit der Ausschreibung der Stelle eines Theaterintendanten und mit Empfehlungen der Verwaltung zur Umsetzung des Aktionsplans Inklusion. (tr)



