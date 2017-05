Kulturelle Vielfalt macht das Wesen einer Stadt aus

TRIER. Für die Moslems aus den arabischen Ländern sind Temperaturen jenseits der 30 Grad nicht Ungewöhnliches. Wenn aber der Fastenmonat Ramadan ausgerufen wurde, bleiben auch sie Festen fern, bei denen während des Tages leckere Spezialitäten ihres Landes gereicht werden. So geschehen beim Internationalen Fest auf dem Domfreihof. Wo sich sonst die Menschen an den Essensständen drängten, gab es an diesem Sonntag kaum Wartezeiten. Doch obwohl die Zahl der Teilnehmer situationsbedingt kleiner war als in den Vorjahren – die Stimmung war gut und das Interesse an der interkulturellen Begegnung groß.

Von Rolf Lorig

An einem Sommertag zählt der Domfreihof zu den heißesten Plätzen in dieser Stadt. Steine gibt es hier genug, die die Hitze aufnehmen und abstrahlen können. Trotzdem hatte der Beirat für Migration und Integration zwei Zelte aufbauen lassen. Eines für die Verpflegung, das andere für den Festakt. Der Trick dabei: Das Dach schützte vor der Sonne, die Seitenteile waren geöffnet, der leichte Wind brachte so im Zeltinneren die erhoffte Kühlung. So saß man im Zelt besser als auf den Sitzgruppen unter dem freien Himmel.

Im Zelt hatte der Beirat alles sorgfältig geplant und für die Fraktionen des Stadtrates eigene Bänke und Tische reserviert. Doch die erschienen Repräsentanten wollten sich nicht separieren, setzten sich zusammen an einen langen Tisch.

In Sachen Migration habe Deutschland zwar lange Erfahrungen, die aber nicht immer ganz einfach gewesen seien, erinnerte Maria Duran Kremer (SPD), die Vorsitzende des Beirates. Die erste große Bewegung habe 1960 stattgefunden, als 160.000 Menschen aus der Türkei nach Deutschland kamen, um den Bedarf an Arbeitskräften in der Automobilindustrie zu stillen. ‟Danach machten sich noch viel mehr Menschen aus den südlichen Ländern hierher auf den Weg in das gelobte Land. Die meisten waren getrieben von Hunger und der Sorge um ihre Familien. Alle hatten das gleiche Anliegen: sie wollten hier in Frieden leben und arbeiten.”

Armut, Krieg und Terror

Armut und die Angst vor Krieg und Terror seien auch heute noch der Grund dafür, dass ganze Familien, aber auch unbegleitete Jugendlichen auf der Suche nach einer Zukunft in Deutschland seien. ‟Die vergangenen zwei Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, dass Trier bereit ist, diesen Menschen zu helfen‟, erinnerte die Beiratsvorsitzende. Einwanderer würden in der Tat eine Gesellschaft verändern, es gehe damit jedoch auch eine kulturelle Bereicherung einher. ‟Wir gestalten unsere Zukunft gemeinsam‟, rief sie aus und machte deutlich, dass damit sowohl die Menschen gemeint sind, die schon seit Generationen hier wohnen wie auch die Flüchtlinge, die hier auf der Suche nach einer neuen Heimat seien.”Es ist die Gesellschaft wie sie ist, und nicht die, von der man sich wünscht, wie sie sein sollte‟, betonte Duran Kremer.

Ein Beispiel für die neue Gesellschaft sah die Beiratsvorsitzende in der Person von Seban Ibrahim. Der junge Kurde kam als unbegleiteter jugendlicher Flüchtling nach Trier und lebt seit einem Jahr bei Pflegeeltern in Gusterath, wo er zwischenzeitlich auch nicht zuletzt im Fußball voll integriert ist. Das Hobby des jungen Mannes ist außer Fußball Gesang und Rap. Wie gut er gerade den Rap drauf hat, stellte er mit drei Songs unter Beweis, für die er stürmischen Beifall erhielt. ‟Mit dieser Darbietung wären wir beim Eurovision Song Contest ganz vorne gelandet‟, meinte Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne). Eine Aussage, die das Publikum mit tosendem Beifall honorierte. Maria Duran Kremer hatte denn auch den passenden Lohn für den Auftritt dabei: Ibrahim bekommt bei der Städtischen Musikschule kostenlos professionellen Unterricht in Rap und Gesang, um seine tollen Qualitäten so noch weiter steigern zu können.

Auch Angelika Birk glaubt an die kulturelle Vielfalt, die das Wesen einer Stadt erst ausmache. Ihr ganz persönlicher Dank galt Maria Duran Kremer, die die dem Beirat für Migration und Integration seit seiner Gründung im Jahr 1994 vorsteht.

In Trier gebe es derzeit etwa 3000 Menschen, die als Flüchtlinge bezeichnet werden können, sagte die Bürgermeisterin. In fast der Hälte aller Ortsteile gebe es Willkommens-Cafes, wo auch in Zusammenarbeit mit der Universität Deutschkurse angeboten würden.Deshalb müsse niemand lange auf Sprachkurse warten, betonte Birk.

Bieten Menschen das Ankommen an

Kritik äußerte die Bürgermeisterin an der Bundesregierung, die Krisenländer zu sicheren Herkunftsländer erkläre. Deshalb dürfe die Kommune Menschen aus diesen Ländern keine Sprachkurse anbieten, ‟obwohl die heimische Wirtschaft durchaus Interesse an der Arbeitskraft dieser Menschen hat.” Die Kommune sei angehalten, jeden Einzelfall zu prüfen. Das tue man auch, um den sozialen Frieden in der Stadt nicht zu gefährden. Dennoch biete man jedem Menschen erst einmal das Ankommen an, gebe jedem erst einmal eine Chance.

Die Bürgermeisterin räumte ein, dass man in den 90er Jahren bei dieser Politik einiges besser hätte machen können. Aus dem Versäumten müsse man lernen und rechtzeitig mit allen Gruppen in den Dialog eintreten.

Und damit waren der Worte genug gewechselt, fortan bestimmten Tanz, Musik und Gespräche das weitere Geschehen. Und wenn sich dann irgendwann der Hunger einstellte, wurde klar, was es mit der angesprochenen kulturellen Bereicherung auf sich hatte. Im Essenszelt warteten Falafel, Hummus, Grünes und Rotes Curry, Frühlingsrollen, gebratene Nudeln, Döner, Weizenfladen mit Rindfleisch, persische Nudelsuppe oder aber auch Pfannkuchen mit Paprika-Hähnchen, um an dieser Stelle nur einige Beispiele zu nennen. Eine ähnliche Vielfalt gab es auch bei dem Kuchenangebot, das ob seiner Vielfalt auch noch so ausgefallene Wünsche befriedigen konnte.



Drucken