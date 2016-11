Kunst, die das Leben bejaht

TRIER. Kunst beim Künstler direkt erwerben, dabei das persönliche Gespräch suchen und mit Gleichgesinnten in den Dialog treten – der Markt der Künste in der Europäischen Kunstakademie bietet alle Möglichkeiten. Am Sonntag boten hier 70 Künstler ihre Produkte an: Bilder, Plastiken, Fotografien und Zeichnungen. Für alle Kunstinteressenten war dieser Tag einmal mehr ein unbedingtes Muss im Kalender.

Von Rolf Lorig

Kunst von einem bekannten Künstler muss nicht viel kosten. Wie jedes Jahr ist Werner Persy mit einer kleinen Auswahl seiner Werke dabei. Schon für 125 Euro kann man eines seiner Bilder erwerben. Noch immer ist der 92jährige Maler und Grafiker seiner Kunst mit Leib und Seele verbunden. Das Alter fordert zwar seinen Tribut, Persy muss seit einiger Zeit die Hilfe eines Rollstuhls in Anspruch nehmen. Die Besucher aber freuen sich, Werner Persy hier persönlich treffen zu können und nutzen die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch.

Etablierte und junge Künstler

Es ist die Mischung aus etablierten und neuen jungen Künstlern, die die ganz besondere Atmosphäre dieses Marktes ausmacht. Beim Bummel an den Ständen vorbei entdeckt man Werke des viel zu früh verstorbenen Künstlers Mario Diaz Suarez, die von seiner Witwe Mathilde Roller angeboten werden. Unweit davon hat Karl Berg seinen Stand und zeigt hier Beispiele eigener Arbeiten und solcher von David Schmitz, Jeremy Malkiesevic, Fabian Frank und Laurent Steinmayer. Diese vier jungen Künstler vertreten eine Richtung, die als Graffitikunst bezeichnet wird. Doch Karl Berg mag diesen Begriff überhaupt nicht: ‟Der ist wegen der vielen illegalen Sprayer einfach zu negativ besetzt.” Wenn der gelernte Grafiker über seine und die Werke seiner Kollegen spricht, dann klingt das so: ‟Werke aus dem urbanen Kunstbereich‟. Wobei er den Begriff ‟urban‟ mit ‟hoher Akzeptanz‟ umschreibt. Dass das der richtige Ansatz ist verdeutlichen beispielsweise die Kunstwerke von Laurent Steinmayer unter der Konrad Adenauer-Brücke oder am Exhaus: Das ist Spraykunst, die nachhaltig beeindruckt.

Berg macht keinen Hehl daraus, wie sehr ihn das illegale Sprayen stört. Wie wichtig der Respekt vor dem Eigentum Anderer ist, versucht er beispielsweise in Workshops im Treffpunkt Am Weidengraben Jugendlichen mit auf den Weg zu geben. Doch wer sind die Auftraggeber von Berg und Co? Und kann man davon leben? Der erste Teil der Frage ist rasch beantwortet: ‟Unsere Auftraggeber sind Firmen, Privatleute aber auch Kommunen.” Und nach einem Moment des Überlegens: ‟Ja, man kann davon leben – mit viel Verzicht an materiellen Dingen.”

Kunst ganz anderer Art bietet Catherine Noyer aus Luxemburg an. Sie hat eine Fülle an Radierungen mitgebracht. Alle Motive aber haben nur eines zum Inhalt: Katzen. Die gelernte Journalistin hat schon einige Auszeichnungen für ihre Arbeiten erhalten. Weshalb aber dreht sich bei ihr alles nur um Katzen? Noyer lacht: ‟Weil ich immer schon Katzen hatte. Und wenn man diese Tiere als Künstler beobachtet, dann findet sich hier eine Fülle an Möglichkeiten für neue Bilder.” Bis zu zehn Stunden arbeitet sie an der Kupferplatte, die später die Vorlage für den Druck liefert. Bis zu zwei Stunden, das ist abhängig von der Größe des Werkes, gehen dann erneut ins Feld, bis der Druck fertiggestellt ist. Die Auflage der Drucke hält Noyer bewusst niedrig: ‟Ich beschränke mich in der Regel auf 20 Drucke pro Motiv‟, sagt sie.

Eine Etage höher stellt der Grafiker und Maler Josef Hammen einen kleinen Teil seiner Tagesbilder aus. Er hatte das Jahr 2016 mit dem Vorsatz begonnen, jeden Tag ein Trierer Motiv in Öl oder Acryl im Format 20 x 20 cm umzusetzen. Kein leichtes Vorhaben, vor allem, wenn man noch ein gutgehendes Kommunikationsdesign-Unternehmen hat, dessen Interessen logischerweise immer an der ersten Stelle stehen müssen. Jetzt befindet sich Hammen auf der Zielgeraden. Noch etwa sechs Wochen, dann hat er 366 Bilder gemalt. Viele davon sind schon verkauft. Doch am 20. Januar kommen alle noch einmal zusammen, wenn er im großen Saal der TuFa seine ganz persönliche Sicht auf Trier ausstellen wird.

Kunst in ihrer natürlichen Umgebung

Der Trierer Maler Roland Grundheber hat fast in jedem Jahr am Markt der Künste teilgenommen. Er macht sich seine Gedanken, weshalb die Menschen in Scharen in den ehemaligen Schlachthof kommen: ‟Da ist zunächst die Begegnung mit der Kunst. Die Besucher erleben hier die Kunst in ihrer natürlichen Umgebung, sprich dem Atelier. Die Menschen suchen verstärkt bunte Farben. Bei all den bedrohlichen Nachrichten, die jeden Tag auf uns einprasseln, ist ein solcher Tag mit all den damit verbundenen bunten Farben eine willkommene Gelegenheit, dem Druck und dem Stress wenigstens für einen Moment zu entkommen.” Und mit bunten Farben kann er dienen: Seine Bilder sind farbenfroh und von ihrer Bildaussage her eine klare Bejahung des Lebens, Fröhlichkeit steckt in all seinen Motiven.

An der Information beantworten Gabi Lohberg und Katrin Hülsmann geduldig alle Fragen der Besucher. Die Freude von Gabi Lohberg über den Erfolg der Veranstaltung ist unübersehbar. ‟Das Interesse bei den Künstlern war in diesem Jahr so groß wie noch nie, wir mussten noch zwei Ateliers mit einbeziehen‟, sagt die Leiterin der Europäischen Kunstakademie. Dennoch konnten damit nicht alle Ausstelleranfragen befriedigt werden. ‟Es gab noch zehn weitere Interessenten. Doch da die Kurse auch an diesem Tag weiterlaufen, konnten wir auf keine zusätzlichen Räumlichkeiten zurückgreifen.”

Zufriedenheit auch bei Katrin Hülsmann, der Vorsitzenden des Förderkreises Europäische Kunstakademie: ‟Als wir vor elf Jahren erstmals mit dem Markt starteten, da saßen hier knapp 50 Künstler mit ihren Produkten. Bis etwa um elf Uhr haben wir gebangt, ob überhaupt Leute kommen würden.” Eine Sorge, die sich im Nachgang als unbegründet herausstellen sollte. Denn der Markt der Künste war vom Start weg ein Erfolg. Im vergangenen Jahr konnten und wollten etwa 800 Besucher der Einladung zum Treffen mit den Künstlern nicht widerstehen. Eine Zahl, die sich vermutlich in diesem Jahr in der gleichen Größenordnung wiederholen wird.