Kunst-Sprechstunde und Vorträge im Stadtmuseum

TRIER. In der Woche vom vom 18. bis 23. Juli kommt es im Stadtmuseum Simeonstift zu den folgenden Veranstaltungen:

Dienstag, 18. Juli, 18:00 Uhr

Kunst-Sprechstunde

Begutachtung von Kunstschätzen in Privatbesitz mit Restaurator Dimitri Scher

Eintritt: € 6,-

Ob Flohmarktschnäppchen, Dachbodenfund oder Erbstück – fast jedes Kunstwerk hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Am Dienstag, 18. Juli, lädt Restaurator und Kunstexperte Dimitri Scher um 18:00 Uhr zur öffentlichen Begutachtung von Kunstwerken in Privatbesitz ins Stadtmuseum Simeonstift Trier. Die Anmeldungsliste für Beratungen ist bereits geschlossen, interessierte Zuschauer sind jedoch herzlich willkommen. Für die nächste Kunstsprechstunde am 8. August werden noch Anmeldungen entgegengenommen. Die Beratung ist kostenlos, der Eintritt beträgt € 6,- pro Person.

Freitag, 21. Juli, 14:30 Uhr

Reif für die Kunst: Schönheit und Hässlichkeit im Bild

Vortrag von Julia Niewind, anschließend Kaffee und Kuchen

Eintritt: € 8,- (inklusive Kaffee und Kuchen)

Möglichst blond, möglichst schlank, möglichst groß – wer nach dem Schönheitsideal der Gegenwart sucht, wird in Werbeanzeigen und Castingshows schnell fündig. Doch wie haben Menschen sich in früheren Zeiten darüber verständigt, was als “schön“ und was als “hässlich“ zu gelten hat? Im Rahmen der Senioren-Reihe “Reif für die Kunst“ beleuchtet die promovierte Kunsthistorikerin Julia Niewind einem Vortrag, wie sich die Geschmäcker im Laufe der Jahrhunderte verändert haben. Anschließend lädt das Museum zu Kaffee und Kuchen ein. Die Veranstaltung am Freitag, 21. Juli, beginnt um 14:30 Uhr, eine Anmeldung ist erforderlich unter 0651 718 1452 oder museumspaedagogik@trier.de.

Sonntag, 23. Juli, 11:30 Uhr

Peter Krisam. Maler zwischen den Zeiten

Führung durch die Sonderausstellung mit Juliane Kjølsrud

Eintritt: € 6,-

Als “Trierer Maler“ ist Peter Krisam (1901-1985) in der Region bekannt geworden, als Lehrer an der Werkkunstschule hat er eine ganze Generation von Trierer Künstlern geprägt. Die Sonderausstellung “Peter Krisam. Maler zwischen den Zeiten“ zeigt erstmals die gesamte Bandbreite seines künstlerischen Schaffens: Von sinnlichen Porträts und Stadtszenen über seine Dokumentationen der Kriegsjahre bis hin zu den südfranzösischen Landschaften, die sein Spätwerk prägten.

Die Museumsmitarbeiterin Dorothée Henschel führt am Sonntag, 23. Juli, um 11:30 Uhr durch die Sonderausstellung. Der Rundgang dauert ungefähr eine Stunde, der Eintritt beträgt € 6,-. (tr)



