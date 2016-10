Kunstsprechstunde, Kochduell und Gaumenkitzel

TRIER. Ob Flohmarktschnäppchen, Dachbodenfund oder Erbstück – fast jedes Kunstwerk hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Am Sonntag, 23. Oktober, lädt der Restaurator und Kunstexperte Dimitri Scher um 14 Uhr zur öffentlichen Begutachtung von Kunstwerken in Privatbesitz ins Stadtmuseum Simeonstift Trier. Zur Begutachtung ist eine Anmeldung erforderlich bei kathrin.schug@trier.de oder unter 0651/718-1454, Zuschauer können auch ohne Anmeldung an der Veranstaltung teilnehmen. Die Beratung ist kostenlos, der Eintritt beträgt sechs Euro pro Person.

Die frühere Stadtschreiberin Frauke Birtsch gibt am Dienstag, 25. Oktober, 19 Uhr, anhand ausgewählter Exponate des Stadtmuseums Einblicke in die Esskultur vom Alten Ägypten bis ins 20. Jahrhundert. Der Rundgang im Simeonstift vermittelt in zeitgenössischen Berichten, Briefen, Anekdoten, Rezepten, Gedichten und Romanausschnitten Wesentliches und Unterhaltsames über Grundnahrungsmittel und Gourmetgenüsse vergangener Epochen. Gründerzeit-Behaglichkeit steht neben der Kreativität der Notzeiten, in denen viele Lebensmittel fehlten und pfiffige Ersatzrezepte von Hausfrau zu Hausfrau weitergereicht wurden. Der Rundgang dauert ungefähr 90 Minuten, der Eintritt beträgt neun Euro. Für Studierende ist der Eintritt frei. (tr)