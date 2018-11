TRIER. Glimpflich verlief ein Einsatz der Feuerwehr am Freitagmorgen in der Max-Planck-Straße. Plastikteile auf dem Herd hatten sich entzündet und so die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Alles in allem waren 24 Rettungskräfte mit zwei Löschfahrzeugen der Berufsfeuerwehr und einem Rettungsfahrzeug sowie einem Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Kürenz im Einsatz.

Nach einer halben Stunde konnten die Feuerwehrleute wieder abrücken, Menschen kamen nicht zu Schaden. (tr)



