Kurtrierisches Jahrbuch wird vorgestellt

TRIER. Ein traditioneller Programmpunkt der Stadtbibliothek Weberbach im Advent ist die Vorstellung des Kurtrierischen Jahrbuchs. Die Ausgabe 2016 wird präsentiert am Mittwoch, 7. Dezember, 18 Uhr, im Lesesaal. Der 56. Jahrgang der renommierten Zeitschrift enthält wie immer grundlegende Beiträge zur Geschichte Triers und der Region aus Antike, Mittelalter und Neuzeit. Der Gastvortrag von Daniel Kugel bei der Präsentation trägt den Titel: “Trierer Bürger in der Opposition: Profile, Argumente und Ambitionen im Übergang zur Französischen Revolution (1781 – 1791)”. Das Kurtrierische Jahrbuch ist für 15 Euro in der Bibliothek und im Buchhandel erhältlich. (tr)

