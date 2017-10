Kurze Wege, optimale Kommunikation

TRIER. Seit fünf Jahren gibt es in Trier das “Haus des Jugendrechts”. In dem alten, aber sanierten Gebäude in der Gneisenaustraße arbeiten staatliche, städtische und private Stellen koordiniert zusammen, um der Jugendkriminalität entgegenzutreten.

Einrichtungen dieser Art gibt es in allen rheinland-pfälzischen Ballungsgebieten. Doch längst nicht alle sind derart mit Kooperationspartnern ausgestattet, wie das Haus in Trier. Wenn sich Polizeipräsident Rudolf Berg, der die Einrichtung auch noch aus seiner Zeit als Leiter der Kriminalpolizei kennt, die Liste der Partner anschaut, kommt diese seiner Einschätzung nach dem Ideal schon ziemlich nahe. Längst nicht alle vergleichbaren Häuser seien derart gut vernetzt, stellt er fest, legt aber Wert darauf, dass dies kein Schaulaufen beim Vergleich untereinander sein solle. Die engen Kooperationspartner im Haus des Jugendrechts sind die Staatsanwaltschaft Trier, das Polizeipräsidium Trier, die Bundespolizeiinspektion Trier, die Jugendämter der Stadtverwaltung Trier und der Kreisverwaltung Trier-Saarburg sowie die beiden Freien Träger der Jugendhilfe Starthilfe Trier e.V. und das Jugendwerk Don Bosco Trier/Helenenberg.

Staatliche Reaktionen auf Verhaltensweisen, die sowohl von allgemeinen gesellschaftlichen Normen abweichen, als auch der strafrechtlichen Norm widersprechen, waren laut der Selbstdarstellung des Haus des Jugendrechts in der Vergangenheit zwischen den beteiligten öffentlichen Stellen häufig nicht abgestimmt und erfolgten mit erheblichen zeitlichem Verzug. Was sich seit dem Bestehen der Einrichtung verändert hat. ‟Das ist einer der ganz großen Vorteile dieses Hauses‟, stellt Oberstaatsanwalt Peter Fritzen fest, ‟das Gebäude gibt dieser Einrichtung ein Dach, unter dem die verschiedenen Partner eng zusammenarbeiten können, was den Ablauf der jeweiligen Fälle deutlich beschleunigt.”

Über 800 Fälle jährlich

Deutlich über 800 Fälle werden hier im Schnitt von den Mitarbeitern der Stadt und des Landkreises Trier-Saarburg jährlich bearbeitet. Dass dies rasch geschieht, ist ein wesentlicher Auftrag: ‟Gerade die zeitnahe Reaktion auf das abweichende Verhalten bei Kindern und Jugendlichen ist unter nachhaltigen erzieherischen Gesichtspunkten besonders wichtig‟, sagt Stephanie Nickels, Beigeordnete der Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Und Triers Bürgermeisterin Angelika Birk weist darauf hin, dass von hier auch die Begleitung der Jugendlichen nach einer erfolgten Maßnahme stattfindet.

Die Idee zum Haus des Jugendrechts stammt ursprünglich aus Stuttgart-Bad Canstatt. Mitte der 90er Jahre wurde dort erstmals der Versuch gewagt, vom bisherigen Neben- und Gegeneinander der beteiligten Behörden und Institutionen abzuweichen und einen anderen Weg zu beschreiten. Die Idee war, hin zu einem gemeinsamen, aufeinander abgestimmten und zielorientierten Weg in der Bearbeitung von Jugendstrafsachen zu gelangen. Eine der Eckpunkte dieser Idee war die gemeinsame Immobilie, die kurze Wege und ein besseres Miteinander garantieren sollte.

Die Idee kam an, auch in Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2007 gab es einen Ministerbeschluss, wonach das ‟Haus des Jugendrechts‟ auf alle Oberzentren in Rheinland-Pfalz ausgeweitet und den jeweiligen Besonderheiten angepasst werden solle. Der damalige Polizeipräsident Lothar Schömann reagierte prompt und lud alle verantwortlichen Akteure zu einem klärenden Gespräch ein. Dennoch vergingen noch einmal fünf Jahre, bis die Mitarbeiter der jeweiligen Kooperationspartner ihre Büros in der Gneisenaustraße 40 beziehen konnten. Zuvor hatte im Juni 2009 schon vor dem Bezug des Gebäudes mit der Einrichtung des gemeinsamen Sachgebietes Jugend der Polizeidirektion Trier die Zusammenarbeit ihren Anfang genommen. (rl)



